В аэропорту Внуково сняли временные ограничения

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Росавиация сообщила о снятии ограничений на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту «Внуково».
- Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту "Внуково" сняты, сообщила Росавиация.
"Аэропорт "Внуково". Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
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