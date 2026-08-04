Венесуэла приняла первый после землетрясения репатриационный рейс из США

Краткий пересказ от РИА ИИ Венесуэла впервые после недавних землетрясений приняла репатриационный рейс с гражданами страны из США.

Рейс прибыл 3 августа 2026 года в международный аэропорт имени генерала Хосе Антонио Ансоатеги в городе Барселона, а не в аэропорт Майкетии, так как последний остается закрытым после землетрясений.

МЕХИКО, 4 авг - РИА Новости. Венесуэла впервые после недавних землетрясений приняла репатриационный рейс с гражданами страны из США, сообщила государственная программа возвращения соотечественников Vuelta a la Patria.

"Сегодня, в понедельник, 3 августа 2026 года, прибыл 165-й рейс из Майами (штат Флорида , США) со 147 соотечественниками: 132 мужчинами и 15 женщинами, готовыми начать новый этап в своей любимой стране", - говорится в сообщении программы в Instagram*.

Самолет с нелегальными мигрантами приземлился не в международном аэропорту Майкетии имени Симона Боливара, обслуживающем Каракас, а в международном аэропорту имени генерала Хосе Антонио Ансоатеги в городе Барселона. Власти пояснили, что прибывших встретили с соблюдением всех необходимых процедур для их возвращения в страну.

Перенос рейса в венесуэльскую Барселону связан с тем, что главный международный аэропорт в Майкетии остается закрытым после разрушительных землетрясений 24 июня, повредивших взлетно-посадочную полосу и терминалы. В настоящее время он используется только для военных, гуманитарных и дипломатических рейсов, а большинство международных перевозчиков временно перенесли полеты в аэропорты Валенсии и Барселоны.

Программа Vuelta a la Patria действует с 2018 года и предусматривает организованное возвращение венесуэльских граждан, находящихся за рубежом. Прием репатриационных рейсов из Майами был временно приостановлен из-за закрытия аэропорта Майкетии.

В Венесуэле в июне произошли две серии мощных подземных толчков, магнитуда первой из которых, по оценке Геологической службы США, составила 7,2, а второй - 7,5. После этого произошло 430 афтершоков. По последним данным властей Венесуэлы, число погибших возросло до 1430, медицинская помощь оказана 3238 пострадавшим. Были разрушены многие жилые дома, повреждены инфраструктура и больницы, закрыт главный аэропорт страны.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с трагическими последствиями разрушительного землетрясения. Москва заявила о готовности помочь Каракасу.