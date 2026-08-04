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Венесуэла приняла первый после землетрясения репатриационный рейс из США - РИА Новости, 04.08.2026
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07:55 04.08.2026 (обновлено: 07:57 04.08.2026)
Венесуэла приняла первый после землетрясения репатриационный рейс из США

Венесуэла впервые после землетрясения приняла репатриационный рейс из США

© РИА НовостиПоследствия землетрясения в Ла-Гуайре, Венесуэла
Последствия землетрясения в Ла-Гуайре, Венесуэла - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© РИА Новости
Последствия землетрясения в Ла-Гуайре, Венесуэла. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Венесуэла впервые после недавних землетрясений приняла репатриационный рейс с гражданами страны из США.
  • Рейс прибыл 3 августа 2026 года в международный аэропорт имени генерала Хосе Антонио Ансоатеги в городе Барселона, а не в аэропорт Майкетии, так как последний остается закрытым после землетрясений.
МЕХИКО, 4 авг - РИА Новости. Венесуэла впервые после недавних землетрясений приняла репатриационный рейс с гражданами страны из США, сообщила государственная программа возвращения соотечественников Vuelta a la Patria.
"Сегодня, в понедельник, 3 августа 2026 года, прибыл 165-й рейс из Майами (штат Флорида, США) со 147 соотечественниками: 132 мужчинами и 15 женщинами, готовыми начать новый этап в своей любимой стране", - говорится в сообщении программы в Instagram*.
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Самолет с нелегальными мигрантами приземлился не в международном аэропорту Майкетии имени Симона Боливара, обслуживающем Каракас, а в международном аэропорту имени генерала Хосе Антонио Ансоатеги в городе Барселона. Власти пояснили, что прибывших встретили с соблюдением всех необходимых процедур для их возвращения в страну.
Перенос рейса в венесуэльскую Барселону связан с тем, что главный международный аэропорт в Майкетии остается закрытым после разрушительных землетрясений 24 июня, повредивших взлетно-посадочную полосу и терминалы. В настоящее время он используется только для военных, гуманитарных и дипломатических рейсов, а большинство международных перевозчиков временно перенесли полеты в аэропорты Валенсии и Барселоны.
Программа Vuelta a la Patria действует с 2018 года и предусматривает организованное возвращение венесуэльских граждан, находящихся за рубежом. Прием репатриационных рейсов из Майами был временно приостановлен из-за закрытия аэропорта Майкетии.
В Венесуэле в июне произошли две серии мощных подземных толчков, магнитуда первой из которых, по оценке Геологической службы США, составила 7,2, а второй - 7,5. После этого произошло 430 афтершоков. По последним данным властей Венесуэлы, число погибших возросло до 1430, медицинская помощь оказана 3238 пострадавшим. Были разрушены многие жилые дома, повреждены инфраструктура и больницы, закрыт главный аэропорт страны.
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с трагическими последствиями разрушительного землетрясения. Москва заявила о готовности помочь Каракасу.
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В миреВенесуэлаСШАБарселона (город)Симон БоливарВладимир Путин
 
 
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