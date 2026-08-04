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Российские ватерполисты разгромили сборную Малайзии на ЧМ до 16 лет - РИА Новости Спорт, 04.08.2026
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21:31 04.08.2026
Российские ватерполисты разгромили сборную Малайзии на ЧМ до 16 лет

Российские ватерполисты обыграли команду Малайзии на ЧМ среди игроков до 16 лет

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкВодное поло
Водное поло - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Юношеская сборная России по водному поло разгромила команду Малайзии в матче второго тура группового этапа чемпионата мира среди игроков до 16 лет со счетом 23:3.
  • Сборная России одержала две победы в стартовых матчах турнира.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Юношеская сборная России по водному поло разгромила команду Малайзии в матче второго тура группового этапа чемпионата мира среди игроков до 16 лет, который проходит в Загребе.
Встреча завершилась со счетом 23:3 в пользу россиян.
Сборная России одержала две победы в стартовых матчах турнира. В третьем туре россияне 5 августа сыграют со сборной Черногории.
Чемпионат мира среди игроков до 16 лет завершится 9 августа. Турнир проводится с 2022 года, российские ватерполисты участвуют в нем впервые.
Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) 6 февраля сняла ограничения на участие российских и белорусских спортсменов в юношеских и юниорских соревнованиях под своей эгидой. В апреле организация полноценно допустила взрослых атлетов.
Водное поло - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
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