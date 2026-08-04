Российские ватерполисты разгромили сборную Малайзии на ЧМ до 16 лет

Краткий пересказ от РИА ИИ Юношеская сборная России по водному поло разгромила команду Малайзии в матче второго тура группового этапа чемпионата мира среди игроков до 16 лет со счетом 23:3.

Сборная России одержала две победы в стартовых матчах турнира.

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Юношеская сборная России по водному поло разгромила команду Малайзии в матче второго тура группового этапа чемпионата мира среди игроков до 16 лет, который проходит в Загребе.

Встреча завершилась со счетом 23:3 в пользу россиян.

Сборная России одержала две победы в стартовых матчах турнира. В третьем туре россияне 5 августа сыграют со сборной Черногории

Чемпионат мира среди игроков до 16 лет завершится 9 августа. Турнир проводится с 2022 года, российские ватерполисты участвуют в нем впервые.