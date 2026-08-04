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Российские ватерполистки вышли в четвертьфинал первенства Европы до 20 лет - РИА Новости Спорт, 04.08.2026
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19:50 04.08.2026
Российские ватерполистки вышли в четвертьфинал первенства Европы до 20 лет

Сборная России вышла в четвертьфинал первенства Европы по водному поло до 20 лет

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкВодное поло
Водное поло - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сборная России обыграла команду Израиля в стыковом матче за выход в четвертьфинал первенства Европы по водному поло среди девушек до 20 лет со счетом 22:8.
  • В четвертьфинале российская команда сыграет 5 августа с командой Венгрии.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Сборная России обыграла команду Израиля в стыковом матче за выход в четвертьфинал первенства Европы по водному поло среди девушек до 20 лет, которое проходит в Оэйраше (Португалия).
Встреча завершилась со счетом 22:8 в пользу россиянок. В четвертьфинале команда сыграет 5 августа с командой Венгрии.
Турнир завершится 7 августа. Российские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе.
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