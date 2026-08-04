Милитаризация Германии угрожает безопасности Европы, заявила Вагенкнехт

Краткий пересказ от РИА ИИ Сара Вагенкнехт заявила, что курс властей Германии на милитаризацию не способствует урегулированию конфликта на Украине и ставит под угрозу безопасность в Европе.

Она считает, что Берлину следует сосредоточиться на дипломатии и контроле над вооружениями, а не на увеличении оборонного бюджета.

БЕРЛИН, 4 авг - РИА Новости. Курс властей Германии на милитаризацию не способствует урегулированию конфликта на Украине и ставит под угрозу безопасность в Европе, заявила основательница немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт" (BSW) Сара Вагенкнехт.

"Безусловная поддержка Украины , чрезмерное наращивание вооружений бундесвера, опасная новая парадигма "боеготовности", а также разговоры о бундесвере как о самой сильной конвенциональной армии Европы являются контрпродуктивным средствами, если политической целью является прекращение гибели людей и обеспечение мира во всей Европе", - написала Вагенкнехт в гостевой статье для газеты Ostdeutsche Allgemeine

Политик отметила, что вместо увеличения оборонного бюджета Берлину следует сосредоточиться на дипломатии и контроле над вооружениями.

"Расширяющаяся (в Германии - ред.) идеологическая мобилизация, сужение кругозора до исключительно военных средств, отказ от дипломатии и пренебрежительное отношение к ней противоречат этому подходу", - резюмировала политик.

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил ранее, что Германия планирует уже к 2029 году достичь цели повышения оборонных расходов до 3,5% от ВВП.

Министерство финансов ФРГ сообщало, в свою очередь, что проектом федерального бюджета Германии на 2027 год предусмотрен общий рост расходов на оборону до 139,7 миллиарда евро и до 153,9 миллиарда евро - в 2028 году.