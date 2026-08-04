Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сара Вагенкнехт заявила, что курс властей Германии на милитаризацию не способствует урегулированию конфликта на Украине и ставит под угрозу безопасность в Европе.
- Она считает, что Берлину следует сосредоточиться на дипломатии и контроле над вооружениями, а не на увеличении оборонного бюджета.
БЕРЛИН, 4 авг - РИА Новости. Курс властей Германии на милитаризацию не способствует урегулированию конфликта на Украине и ставит под угрозу безопасность в Европе, заявила основательница немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт" (BSW) Сара Вагенкнехт.
"Безусловная поддержка Украины, чрезмерное наращивание вооружений бундесвера, опасная новая парадигма "боеготовности", а также разговоры о бундесвере как о самой сильной конвенциональной армии Европы являются контрпродуктивным средствами, если политической целью является прекращение гибели людей и обеспечение мира во всей Европе", - написала Вагенкнехт в гостевой статье для газеты Ostdeutsche Allgemeine.
Политик отметила, что вместо увеличения оборонного бюджета Берлину следует сосредоточиться на дипломатии и контроле над вооружениями.
"Расширяющаяся (в Германии - ред.) идеологическая мобилизация, сужение кругозора до исключительно военных средств, отказ от дипломатии и пренебрежительное отношение к ней противоречат этому подходу", - резюмировала политик.
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил ранее, что Германия планирует уже к 2029 году достичь цели повышения оборонных расходов до 3,5% от ВВП.
Министерство финансов ФРГ сообщало, в свою очередь, что проектом федерального бюджета Германии на 2027 год предусмотрен общий рост расходов на оборону до 139,7 миллиарда евро и до 153,9 миллиарда евро - в 2028 году.
В последние годы РФ констатирует беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Российские власти не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД РФ неоднократно повторяли, что Россия остается открытой к диалогу с Организацией Североатлантического договора, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.