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Вагенкнехт призвала ФРГ выступить с реалистичными инициативами по Украине - РИА Новости, 04.08.2026
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20:48 04.08.2026
Вагенкнехт призвала ФРГ выступить с реалистичными инициативами по Украине

Вагенкнехт призвала власти ФРГ выступить с реалистичными инициативами по Украине

© AP Photo / Fabrizio BenschСара Вагенкнехт
Сара Вагенкнехт - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© AP Photo / Fabrizio Bensch
Сара Вагенкнехт. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сара Вагенкнехт призвала власти Германии отказаться от курса на поставки вооружения Киеву.
  • Она отметила, что курс Берлина в отношении украинского конфликта носит односторонний характер и не способствует стабилизации ситуации.
БЕРЛИН, 4 авг - РИА Новости. Основательница немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт" (BSW) Сара Вагенкнехт призвала власти Германии отказаться от курса на поставки вооружения Киеву и запустить реалистичные дипломатические инициативы для завершения конфликта на Украине.
"Приоритетной целью немецкой политики должно быть предотвращение прямой военной конфронтации с Россией, а также любой ядерной эскалации. Поэтому из Берлина должны наконец исходить реалистичные политические инициативы, направленные на прекращение войны", - написала Вагенкнехт в гостевой статье для газеты Ostdeutsche Allgemeine.
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Политик отметила, что в настоящее время курс Берлина в отношении украинского конфликта носит односторонний характер и не способствует стабилизации ситуации.
"В центре внимания находятся все более масштабные поставки оружия и укрепление оборонительных, а также, во все большей степени, наступательных возможностей Украины. Полностью отсутствует самостоятельный политический и дипломатический подход к прекращению войны", - подчеркнула Вагенкнехт.
Немецкий новостной портал T-Online сообщал, что правительство ФРГ заложило в федеральный бюджет на 2026 год рекордные 11,5 миллиардов евро, которые пойдут на закупку артиллерии, беспилотников, бронетехники и иного вооружения для ВСУ. В министерстве обороны Германии признали, что эта сумма стала максимальной с момента начала конфликта на Украине в 2022 году.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила ранее, что Германия превратилась в главного спонсора войны на Украине, а также занимает лидирующие позиции в милитаризации страны.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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