Краткий пересказ от РИА ИИ Сара Вагенкнехт призвала власти Германии отказаться от курса на поставки вооружения Киеву.

Она отметила, что курс Берлина в отношении украинского конфликта носит односторонний характер и не способствует стабилизации ситуации.

БЕРЛИН, 4 авг - РИА Новости. Основательница немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт" (BSW) Сара Вагенкнехт призвала власти Германии отказаться от курса на поставки вооружения Киеву и запустить реалистичные дипломатические инициативы для завершения конфликта на Украине.

"Приоритетной целью немецкой политики должно быть предотвращение прямой военной конфронтации с Россией , а также любой ядерной эскалации. Поэтому из Берлина должны наконец исходить реалистичные политические инициативы, направленные на прекращение войны", - написала Вагенкнехт в гостевой статье для газеты Ostdeutsche Allgemeine

Политик отметила, что в настоящее время курс Берлина в отношении украинского конфликта носит односторонний характер и не способствует стабилизации ситуации.

"В центре внимания находятся все более масштабные поставки оружия и укрепление оборонительных, а также, во все большей степени, наступательных возможностей Украины. Полностью отсутствует самостоятельный политический и дипломатический подход к прекращению войны", - подчеркнула Вагенкнехт.

Немецкий новостной портал T-Online сообщал, что правительство ФРГ заложило в федеральный бюджет на 2026 год рекордные 11,5 миллиардов евро, которые пойдут на закупку артиллерии, беспилотников, бронетехники и иного вооружения для ВСУ. В министерстве обороны Германии признали, что эта сумма стала максимальной с момента начала конфликта на Украине в 2022 году.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила ранее, что Германия превратилась в главного спонсора войны на Украине, а также занимает лидирующие позиции в милитаризации страны.