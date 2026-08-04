Более 30 единиц нового оборудования получил Перинатальный центр Удмуртии

УФА, 4 авг – РИА Новости. Более 30 единиц нового оборудования для выхаживания новорожденных поступило в Перинатальный центр Удмуртии, временно исполняющая обязанности главы региона Ольга Абрамова обозначила одним из приоритетов в республике демографию, сообщили в пресс-службе руководителя Удмуртии.

"Новое современное оборудование для выхаживания новорожденных малышей поступило в Перинатальный центр Удмуртии. Сейчас поставлено уже более 30 единиц. В больницу по нацпроекту "Семья" поступили фетальные мониторы, инфузоматы, операционные столы, прикроватные мониторы и другое оборудование", - сообщили в пресс-службе.

Благодаря дополнительному финансированию из регионального бюджета врачи получили два современных кувеза для выхаживания глубоко недоношенных детей и экспертный аппарат УЗИ, оснащенный искусственным интеллектом, рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что новые кувезы, так называемые "грелки" для малышей, - это высокоточные инкубаторы, которые максимально точно воссоздают условия внутриутробного развития. Они контролируют влажность, температуру и даже уровень шума, чтобы помочь самым маленьким пациентам адаптироваться к новому миру максимально мягко.

"Современный УЗИ-аппарат оснащен встроенной системой искусственного интеллекта, которая работает как второй эксперт. Она автоматически анализирует снимки новорожденного, помогает врачу быстро выявлять возможные патологии и снижает риск ошибок при постановке диагноза. Для медицинского персонала и родителей это значит, что диагностика станет еще точнее и безопаснее", - говорится в сообщении.

Ранее временно исполняющая обязанности главы Удмуртии Ольга Абрамова обозначила одним из приоритетов в республике демографию и все, что связано с детьми.