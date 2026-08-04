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В Монголии стартовали учения "Селенга-2026" - РИА Новости, 04.08.2026
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05:10 04.08.2026
В Монголии стартовали учения "Селенга-2026"

В Монголии торжественно открыли военные учения "Селенга-2026"

© Фото : Минобороны РоссииУчения "Селенга" в Монголии
Учения Селенга в Монголии - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© Фото : Минобороны России
Учения "Селенга" в Монголии. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Монголии состоялось торжественное открытие совместного российско-монгольского военного учения «Селенга-2026».
  • Учения «Селенга-2026» направлены на борьбу с международным терроризмом и приурочены к 105-летию установления дипломатических отношений между Россией и Монголией.
  • В учениях участвуют около 700 человек и задействовано около 200 единиц военной техники, включая танки, БМП, беспилотные системы и другие виды вооружения.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. В Монголии на территории полевого лагеря состоялось торжественное открытие совместного российско-монгольского военного учения "Селенга-2026", сообщило Минобороны России.
Монголии на территории полевого лагеря вблизи города Эрдэнэт состоялось торжественное открытие совместного российско-монгольского военного учения "Селенга-2026". В церемония приняли участие руководители учений двух стран, а также высокопоставленные представители министерств обороны, вооруженных сил России и Монголии и почетные гости", - говорится в сообщении.
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По информации военного ведомства, совместные российско-монгольские учения "Селенга-2026" направлены на борьбу с международным терроризмом, а также приурочены к 105-летию установления дипломатических отношений между Россией и Монголией.
"С 2024 года уровень учения поднят с тактического до межвидового, кроме того, в них задействованы подразделения сухопутных войск, воздушно-космических сил и специального назначения двух стран", - следует из сообщения.
По словам руководителя учений от российской̆ стороны, Героя России генерал-майора Владимира Белявского̆, к учениям также привлекается авиация и большое многообразие применяемой в вооруженных силах Российской Федерации военной техники.
"То есть кроме традиционных танков, БМП, сейчас активно применяются беспилотные системы - это квадрокоптеры, FPV-дроны, также скоростные мотоциклы, в том числе бесшумные баги и другие малогабаритные автомобили, которые применяются в зоне спецоперации. На данный момент Россия с нашими друзьями (монголами) в ходе учений активно использует эту технику, чтобы показывать наилучшие результаты в зоне СВО", - отметил он.
По данным Минобороны России, в этом мероприятии примут участие порядка 700 человек, а также будет задействовано около 200 единиц военной техники.
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