В Турции обсуждают скидки для российских туристов для поддержки спроса

Краткий пересказ от РИА ИИ Турецкие власти и представители туристической отрасли обсуждают предоставление существенных скидок российским туристам.

Туристический поток из России в Турцию в первом полугодии 2026 года вырос на 1,4 % и составил 2,6 миллиона визитов.

Россия остается одним из крупнейших въездных туристических рынков Турции, заняв первое место среди иностранных туристических рынков по итогам 2025 года.

АНКАРА, 4 авг - РИА Новости. Турецкие власти и представители туристической отрасли обсуждают предоставление существенных скидок российским туристам для поддержки спроса на отдых в стране, сообщил РИА Новости источник в турецком правительстве.

"Туристический сектор готов пойти на существенные скидки для российских туристов, учитывая последние цифры. Поток туристов из России продолжается, россияне вновь станут лидерами. Этот вопрос обсуждается отраслевыми ассоциациями совместно с правительством", - сказал собеседник агентства.

Туристический поток из России в Турцию в первом полугодии 2026 года вырос на 1,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 2,6 миллиона визитов, сообщила 31 июля Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Как ранее рассказал РИА Новости туроператор из Бодрума, член Ассоциации туроператоров Турции (TÜRSAB) Акын Беке, предоставление турецкими отелями скидок российским туристам связано с высокой конкуренцией между гостиницами и стремлением привлечь как можно больше отдыхающих из России.

Россия остается одним из крупнейших въездных туристических рынков Турции. По итогам 2025 года страну посетили около 6,9 миллиона россиян, что обеспечило России первое место среди иностранных туристических рынков.