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В Турции рассказали о состоянии членов экипажа атакованного ВСУ судна - РИА Новости, 04.08.2026
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18:39 04.08.2026
В Турции рассказали о состоянии членов экипажа атакованного ВСУ судна

Пострадавшие при атаке ВСУ на турецкое судно в Черном море лечатся в России

© Фото : соцсети Турецкое судно, атакованное беспилотниками ВСУ в Черном море
Турецкое судно, атакованное беспилотниками ВСУ в Черном море - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© Фото : соцсети
Турецкое судно, атакованное беспилотниками ВСУ в Черном море
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Турецкое судно подверглось атаке украинских беспилотников в Черном море.
  • Одиннадцать членов экипажа судна продолжают лечение в больнице в России.
  • Угрозы пожара на судне больше нет, продолжаются работы по ликвидации последствий инцидента.
АНКАРА, 4 авг - РИА Новости. Одиннадцать членов экипажа турецкого судна, пострадавших в результате атаки в Черном море, продолжают лечение в больнице в России, угрозы пожара на судне больше нет, сообщило главное управление морского транспорта министерства транспорта и инфраструктуры Турции.
Турецкое судно, перевозившее овощи и фрукты из Турции в Россию, подверглось атаке украинских беспилотников в Черном море, в результате пострадали четыре члена экипажа, передало в понедельник агентство İHA. Уточнялось, что судно направлялось из турецкого Самсуна. Капитан судна Ялчын Шахин рассказал, что атаку совершила украинская сторона с использованием шести-семи беспилотников.
"Одиннадцать раненых членов экипажа судна Nadezhda продолжают лечение в больнице в России. Остальные моряки размещены в гостинице, их состояние оценивается как хорошее. На данный момент пожара на судне нет", - говорится в сообщении ведомства.
В управлении отметили, что в настоящее время продолжается планирование дальнейших работ, связанных с судном и ликвидацией последствий инцидента.
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