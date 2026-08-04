В Турции рассказали о состоянии членов экипажа атакованного ВСУ судна

Краткий пересказ от РИА ИИ Турецкое судно подверглось атаке украинских беспилотников в Черном море.

Одиннадцать членов экипажа судна продолжают лечение в больнице в России.

Угрозы пожара на судне больше нет, продолжаются работы по ликвидации последствий инцидента.

АНКАРА, 4 авг - РИА Новости. Одиннадцать членов экипажа турецкого судна, пострадавших в результате атаки в Черном море, продолжают лечение в больнице в России, угрозы пожара на судне больше нет, сообщило главное управление морского транспорта министерства транспорта и инфраструктуры Турции.

Турецкое судно, перевозившее овощи и фрукты из Турции Россию , подверглось атаке украинских беспилотников в Черном море, в результате пострадали четыре члена экипажа, передало в понедельник агентство İHA. Уточнялось, что судно направлялось из турецкого Самсуна. Капитан судна Ялчын Шахин рассказал, что атаку совершила украинская сторона с использованием шести-семи беспилотников.

"Одиннадцать раненых членов экипажа судна Nadezhda продолжают лечение в больнице в России. Остальные моряки размещены в гостинице, их состояние оценивается как хорошее. На данный момент пожара на судне нет", - говорится в сообщении ведомства.