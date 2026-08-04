В Турции рассказали о состоянии членов экипажа атакованного ВСУ судна

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Турецкое судно подверглось атаке украинских беспилотников в Черном море.
- Одиннадцать членов экипажа судна продолжают лечение в больнице в России.
- Угрозы пожара на судне больше нет, продолжаются работы по ликвидации последствий инцидента.
АНКАРА, 4 авг - РИА Новости. Одиннадцать членов экипажа турецкого судна, пострадавших в результате атаки в Черном море, продолжают лечение в больнице в России, угрозы пожара на судне больше нет, сообщило главное управление морского транспорта министерства транспорта и инфраструктуры Турции.
Турецкое судно, перевозившее овощи и фрукты из Турции в Россию, подверглось атаке украинских беспилотников в Черном море, в результате пострадали четыре члена экипажа, передало в понедельник агентство İHA. Уточнялось, что судно направлялось из турецкого Самсуна. Капитан судна Ялчын Шахин рассказал, что атаку совершила украинская сторона с использованием шести-семи беспилотников.
"Одиннадцать раненых членов экипажа судна Nadezhda продолжают лечение в больнице в России. Остальные моряки размещены в гостинице, их состояние оценивается как хорошее. На данный момент пожара на судне нет", - говорится в сообщении ведомства.
В управлении отметили, что в настоящее время продолжается планирование дальнейших работ, связанных с судном и ликвидацией последствий инцидента.