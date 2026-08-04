Турагент рассказала о рекордном снижении числа туристов в Турции

Краткий пересказ от РИА ИИ Туристический сезон в Турции проходит значительно слабее ожиданий из-за сокращения числа иностранных туристов.

Средняя загрузка гостиниц в первом полугодии 2026 года составила 35,4%, что стало самым низким показателем за последние четыре года.

АНКАРА, 4 авг - РИА Новости. Туристический сезон в Турции проходит значительно слабее ожиданий, а основной причиной спада остается сокращение числа иностранных туристов, рассказала РИА Новости турагент в Анкаре Айшенур Озтекин.

По данным министерства культуры и туризма Турции , средняя загрузка гостиниц в первом полугодии составила 35,4%, что стало самым низким показателем за последние четыре года. В июне, который традиционно считается началом высокого сезона, средняя заполняемость средств размещения достигла лишь 45,4%.

"Этот сезон оказался гораздо сложнее, чем рассчитывал туристический бизнес. Даже несмотря на скидки и специальные предложения, многим гостиницам не удается обеспечить привычную загрузку, а предприниматели во многих регионах говорят о серьезном падении доходов", — сказала собеседница агентства.

По ее словам, особенно заметно снижение туристической активности за пределами наиболее популярных курортов. Во многих приморских и культурно-исторических центрах гостиницы, рестораны и магазины работают с существенно меньшим числом посетителей, чем в предыдущие годы.

Озтекин отметила, что официальная статистика также подтверждает ухудшение ситуации.

Эксперт добавила, что снижение спроса вынуждает многие отели сдерживать рост цен и запускать акции, однако даже это не позволяет заполнить номера. По ее словам, внутренний туризм частично компенсирует потери, но не способен заменить иностранных гостей.