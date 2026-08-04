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Турагент рассказала о рекордном снижении числа туристов в Турции - РИА Новости, 04.08.2026
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Туризм
 
13:58 04.08.2026
Турагент рассказала о рекордном снижении числа туристов в Турции

Турагент Озтекин: в Турции существенно снизилось число иностранных туристов

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкПляж в Анталье
Пляж в Анталье - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Пляж в Анталье. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Туристический сезон в Турции проходит значительно слабее ожиданий из-за сокращения числа иностранных туристов.
  • Средняя загрузка гостиниц в первом полугодии 2026 года составила 35,4%, что стало самым низким показателем за последние четыре года.
АНКАРА, 4 авг - РИА Новости. Туристический сезон в Турции проходит значительно слабее ожиданий, а основной причиной спада остается сокращение числа иностранных туристов, рассказала РИА Новости турагент в Анкаре Айшенур Озтекин.
По данным министерства культуры и туризма Турции, средняя загрузка гостиниц в первом полугодии составила 35,4%, что стало самым низким показателем за последние четыре года. В июне, который традиционно считается началом высокого сезона, средняя заполняемость средств размещения достигла лишь 45,4%.
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"Этот сезон оказался гораздо сложнее, чем рассчитывал туристический бизнес. Даже несмотря на скидки и специальные предложения, многим гостиницам не удается обеспечить привычную загрузку, а предприниматели во многих регионах говорят о серьезном падении доходов", — сказала собеседница агентства.
По ее словам, особенно заметно снижение туристической активности за пределами наиболее популярных курортов. Во многих приморских и культурно-исторических центрах гостиницы, рестораны и магазины работают с существенно меньшим числом посетителей, чем в предыдущие годы.
Озтекин отметила, что официальная статистика также подтверждает ухудшение ситуации.
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Эксперт добавила, что снижение спроса вынуждает многие отели сдерживать рост цен и запускать акции, однако даже это не позволяет заполнить номера. По ее словам, внутренний туризм частично компенсирует потери, но не способен заменить иностранных гостей.
По данным министерства культуры и туризма Турции, в первом полугодии 2026 года страну посетили около 2,7 миллиона российских туристов, что позволило России сохранить первое место среди всех зарубежных рынков для турецкого туризма. Основной поток пришелся на курорты провинции Анталья.
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