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Турецкий эксперт оценил реакцию Анкары на атаки ВСУ в Черном море - РИА Новости, 04.08.2026
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11:04 04.08.2026
Турецкий эксперт оценил реакцию Анкары на атаки ВСУ в Черном море

Сезгин: реакция Турции на атаки ВСУ в Черном море недостаточно жесткая

© AP Photo / Emrah GurelФлаг Турции
Флаг Турции - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© AP Photo / Emrah Gurel
Флаг Турции. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Турецкое судно, перевозившее овощи и фрукты из Турции в Россию, подверглось атаке украинских беспилотников в Черном море, в результате чего пострадали четыре члена экипажа.
  • Глава Центра изучения кризисов и политики безопасности Турции Ниджат Сезгин считает, что Анкара должна жестче реагировать на атаки ВСУ против турецких гражданских судов.
  • Он полагает, что нападения на коммерческие суда создают угрозу для безопасности международного судоходства в Черном море и требуют международного расследования.
АНКАРА, 4 авг - РИА Новости. Реакция Анкары на атаки ВСУ против турецких гражданских судов в Черном море остается недостаточно жесткой и не соответствует масштабу угрозы, считает глава Центра изучения кризисов и политики безопасности Турции Ниджат Сезгин.
Турецкое судно, перевозившее овощи и фрукты из Турции в Россию, подверглось атаке украинских беспилотников в Черном море, в результате чего пострадали четыре члена экипажа, сообщило в понедельник агентство İHA. Сообщается, что судно направлялось из турецкого Самсуна. Капитан судна Ялчын Шахин рассказал, что атаку совершила украинская сторона с использованием шести-семи беспилотников.
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"Турция должна гораздо жестче реагировать на любые нападения ВСУ на свои торговые суда. Если подобные инциденты останутся без адекватного политического и дипломатического ответа, они могут повториться, а безопасность турецкого судоходства окажется под еще большей угрозой", — сказал РИА Новости эксперт.
По его мнению, защита гражданского флота должна стать одним из безусловных приоритетов турецкой внешней политики.
Сезгин считает, что Анкара обязана потребовать полного международного расследования всех атак на турецкие суда, добиваться привлечения виновных к ответственности и активнее использовать дипломатические механизмы для предотвращения подобных инцидентов.
Эксперт также выразил мнение, что нападения на коммерческие суда создают угрозу не только для Турции, но и для безопасности международного судоходства в Черном море.
По его словам, отсутствие решительной реакции способно сформировать опасный прецедент, при котором гражданские суда могут стать объектами новых атак, что негативно скажется на торговле, логистике и стабильности в регионе.
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