Мишустин заявил о росте популярности экологического туризма в России

"Повышение транспортной доступности напрямую связано с развитием экологического туризма – довольно популярного сегодня", - сказал Мишустин на совещании.

"В прошлом году их посетили свыше 22,5 миллиона человек. Это на четверть больше, чем годом ранее", - сообщил Мишустин.

Глава кабмина отметил, что практически каждый российский субъект обладает в этой сфере большим потенциалом, поэтому такие территории надо развивать.

"Но здесь есть одно принципиально важное условие, которое нужно обязательно учитывать – бережное отношение. То, что станет больше людей, которые смогут такие заповедники посещать, не должно нарушать при этом баланса их экосистемы", - подчеркнул Мишустин.