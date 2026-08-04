Мишустин заявил о росте популярности экологического туризма в России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Популярность и доступность экологического туризма в РФ растет.
- В прошлом году уникальные природные территории России посетили свыше 22,5 миллиона человек, что на четверть больше, чем годом ранее.
- Практически каждый российский субъект обладает большим потенциалом в сфере экологического туризма, но важно учитывать бережное отношение к экосистемам заповедников.
ГОРНО-АЛТАЙСК, 4 авг - РИА Новости. Популярность и доступность экологического туризма в РФ растет, указал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Председатель правительства в Горно-Алтайске проводит совещание о развитии туризма и индустрии гостеприимства в России.
"Повышение транспортной доступности напрямую связано с развитием экологического туризма – довольно популярного сегодня", - сказал Мишустин на совещании.
Как отметил премьер-министр, многие россияне хотят проводить свободное время активно, путешествовать по уникальным природным территориям России.
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"В прошлом году их посетили свыше 22,5 миллиона человек. Это на четверть больше, чем годом ранее", - сообщил Мишустин.
Глава кабмина отметил, что практически каждый российский субъект обладает в этой сфере большим потенциалом, поэтому такие территории надо развивать.
"Но здесь есть одно принципиально важное условие, которое нужно обязательно учитывать – бережное отношение. То, что станет больше людей, которые смогут такие заповедники посещать, не должно нарушать при этом баланса их экосистемы", - подчеркнул Мишустин.
Мишустин подчеркнул важность инвестиций в туризм
12 февраля, 18:13