Туристы за полгода совершили более 43 миллионов поездок по России

ГОРНО-АЛТАЙСК, 4 авг - РИА Новости. Туристы в первой половине 2026 года совершили более 43 миллионов поездок по России, среди них более 3 миллионов иностранцев, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Ежегодно по стране совершаются десятки миллионов поездок. В текущем году за первое полугодие – более 43 миллионов. В том числе и иностранными туристами – свыше 3 миллионов", - сказал Мишустин во время совещания.