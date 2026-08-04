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Туристы за полгода совершили более 43 миллионов поездок по России - РИА Новости, 04.08.2026
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Туризм
 
08:13 04.08.2026 (обновлено: 08:24 04.08.2026)
Туристы за полгода совершили более 43 миллионов поездок по России

Мишустин: туристы за полгода совершили более 43 млн поездок по России

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкТурист в Петербурге
Турист в Петербурге - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В первой половине 2026 года туристы совершили более 43 миллионов поездок по России.
  • Среди туристов было более 3 миллионов иностранцев.
ГОРНО-АЛТАЙСК, 4 авг - РИА Новости. Туристы в первой половине 2026 года совершили более 43 миллионов поездок по России, среди них более 3 миллионов иностранцев, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Председатель правительства в Горно-Алтайске проводит совещание о развитии туризма и индустрии гостеприимства в России.
"Ежегодно по стране совершаются десятки миллионов поездок. В текущем году за первое полугодие – более 43 миллионов. В том числе и иностранными туристами – свыше 3 миллионов", - сказал Мишустин во время совещания.
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