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Мишустин предложил создать специальный туристический "поисковик" - РИА Новости, 04.08.2026
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08:44 04.08.2026
Мишустин предложил создать специальный туристический "поисковик"

Мишустин выступил с предложением о создании туристического "поисковика"

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание "О развитии туризма и индустрии гостеприимства в РФ"
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание О развитии туризма и индустрии гостеприимства в РФ - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание "О развитии туризма и индустрии гостеприимства в РФ"
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выступил с предложением о создании специального туристического «поисковика».
  • По мнению Мишустина, новое приложение должно упростить навигацию по историческим и красивым местам России, поскольку сейчас бывает затруднительно узнать о достопримечательностях во время путешествия по стране.
ГОРНО-АЛТАЙСК, 4 авг - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выступил с предложением о создании специального туристического "поисковика".
"Мы могли бы сделать аккуратное приложение, чтобы очень быстро при определенных поисковых запросах давать возможность навигации по красивым местам. Потому что люди, которые путешествуют, хотят найти что-то интересное, связанное с историей: нам надо подумать как проще навигировать эту историю", - сказал Мишустин, который ознакомился с презентацией ряда туристических объектов перед проведением совещания по развитию внутреннего туризма в стране.
Он отметил, что сейчас во время путешествия по России в некоторых местах бывает затруднительно узнать о достопримечательностях, даже несмотря на существование специальных порталов для туристов.
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