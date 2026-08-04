Мишустин предложил создать специальный туристический "поисковик"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выступил с предложением о создании специального туристического «поисковика».
- По мнению Мишустина, новое приложение должно упростить навигацию по историческим и красивым местам России, поскольку сейчас бывает затруднительно узнать о достопримечательностях во время путешествия по стране.
ГОРНО-АЛТАЙСК, 4 авг - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выступил с предложением о создании специального туристического "поисковика".
"Мы могли бы сделать аккуратное приложение, чтобы очень быстро при определенных поисковых запросах давать возможность навигации по красивым местам. Потому что люди, которые путешествуют, хотят найти что-то интересное, связанное с историей: нам надо подумать как проще навигировать эту историю", - сказал Мишустин, который ознакомился с презентацией ряда туристических объектов перед проведением совещания по развитию внутреннего туризма в стране.
Он отметил, что сейчас во время путешествия по России в некоторых местах бывает затруднительно узнать о достопримечательностях, даже несмотря на существование специальных порталов для туристов.