В Красноярском крае эвакуировали туристов, уходивших от лесного пожара

Краткий пересказ от РИА ИИ Два туриста, уходя от лесного пожара, оказались в труднодоступной горной местности на севере Красноярского края.

Для их спасения был направлен вертолет Ми-8 и привлекались сотрудники Дудинского арктического поисково-спасательного отряда МЧС России.

Туристы были обнаружены и эвакуированы, медицинская помощь им не потребовалась.

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Спасатели МЧС России эвакуировали двух туристов, которые, уходя от лесного пожара, оказались в труднодоступной горной местности на севере Красноярского края, сообщает пресс-служба МЧС России.

"Третьего августа поступило сообщение о том, что в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном округе зарегистрированная туристическая группа запросила помощь по спутниковому телефону. Двое мужчин, уходя от лесного пожара, оказались в труднодоступной горной местности и не смогли самостоятельно выбраться", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для проведения поисково-спасательной операции из Норильска был направлен вертоле т Ми -8 Красноярского комплексного авиационно-спасательного центра МЧС России, также к работам привлекались сотрудники Дудинского арктического поисково-спасательного отряда МЧС России.