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В Красноярском крае эвакуировали туристов, уходивших от лесного пожара - РИА Новости, 04.08.2026
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03:52 04.08.2026 (обновлено: 03:54 04.08.2026)
В Красноярском крае эвакуировали туристов, уходивших от лесного пожара

В Красноярском крае МЧС эвакуировало двух туристов, уходивших от лесного пожара

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкВертолет МЧС РФ во время учений
Вертолет МЧС РФ во время учений - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
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Вертолет МЧС РФ во время учений. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Два туриста, уходя от лесного пожара, оказались в труднодоступной горной местности на севере Красноярского края.
  • Для их спасения был направлен вертолет Ми-8 и привлекались сотрудники Дудинского арктического поисково-спасательного отряда МЧС России.
  • Туристы были обнаружены и эвакуированы, медицинская помощь им не потребовалась.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Спасатели МЧС России эвакуировали двух туристов, которые, уходя от лесного пожара, оказались в труднодоступной горной местности на севере Красноярского края, сообщает пресс-служба МЧС России.
"Третьего августа поступило сообщение о том, что в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном округе зарегистрированная туристическая группа запросила помощь по спутниковому телефону. Двое мужчин, уходя от лесного пожара, оказались в труднодоступной горной местности и не смогли самостоятельно выбраться", - говорится в сообщении.
Отмечается, что для проведения поисково-спасательной операции из Норильска был направлен вертолет Ми-8 Красноярского комплексного авиационно-спасательного центра МЧС России, также к работам привлекались сотрудники Дудинского арктического поисково-спасательного отряда МЧС России.
"Благодаря слаженным и оперативным действиям спасателей туристы были обнаружены и эвакуированы. Медицинская помощь им не потребовалась", - добавили в пресс-службе.
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