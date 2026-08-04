В Красноярском крае эвакуировали туристов, уходивших от лесного пожара

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Два туриста, уходя от лесного пожара, оказались в труднодоступной горной местности на севере Красноярского края.
- Для их спасения был направлен вертолет Ми-8 и привлекались сотрудники Дудинского арктического поисково-спасательного отряда МЧС России.
- Туристы были обнаружены и эвакуированы, медицинская помощь им не потребовалась.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Спасатели МЧС России эвакуировали двух туристов, которые, уходя от лесного пожара, оказались в труднодоступной горной местности на севере Красноярского края, сообщает пресс-служба МЧС России.
"Третьего августа поступило сообщение о том, что в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном округе зарегистрированная туристическая группа запросила помощь по спутниковому телефону. Двое мужчин, уходя от лесного пожара, оказались в труднодоступной горной местности и не смогли самостоятельно выбраться", - говорится в сообщении.
"Благодаря слаженным и оперативным действиям спасателей туристы были обнаружены и эвакуированы. Медицинская помощь им не потребовалась", - добавили в пресс-службе.