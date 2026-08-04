Тренировка по пилатесу под живую музыку прошла в "Царицыно"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В музее-заповеднике "Царицыно" прошла необычная тренировка по пилатесу под аккомпанемент рояля, рассказала преподаватель высшей школы фитнеса и бодибилдинга Елена Смагина.
- Необычный формат помогает участникам отвлечься от городской суеты, по-новому взглянуть на знакомые интерьеры и получить заряд вдохновения.
- Новый тренд на занятия в усадьбах набирает популярность, и "Царицыно" стало очередной площадкой, где спорт и культура соединились в едином пространстве.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Необычная тренировка по пилатесу под аккомпанемент рояля прошла в музее-заповеднике "Царицыно", рассказала преподаватель высшей школы фитнеса и бодибилдинга Елена Смагина.
"У нас сегодня живой аккомпанемент на рояле. Мы также разучим в конце и покажем синхронно связку, состоящую из пилатеса, но в стиле хореографии", - сказала Смагина 360.ru.
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Как сообщает издание, необычный формат помогает участникам отвлечься от городской суеты, по-новому взглянуть на знакомые интерьеры и получить заряд вдохновения.
В отличие от многих видов спорта, пилатес не требует специального оборудования и высокой интенсивности, главное здесь - равновесие, контроль дыхания и осознанное движение, говорится в материале.
Новый тренд на занятия в усадьбах набирает популярность, и "Царицыно" стало очередной площадкой, где спорт и культура соединились в едином пространстве, отмечает 360.ru.
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