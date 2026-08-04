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Тренировка по пилатесу под живую музыку прошла в "Царицыно" - РИА Новости, 04.08.2026
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17:28 04.08.2026
Тренировка по пилатесу под живую музыку прошла в "Царицыно"

360.ru: тренировка по пилатесу под аккомпанемент рояля прошла в музее "Царицыно"

© Фото : Freepik / yanalyaДевушка выполняет упражнение
Девушка выполняет упражнение - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© Фото : Freepik / yanalya
Девушка выполняет упражнение. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В музее-заповеднике "Царицыно" прошла необычная тренировка по пилатесу под аккомпанемент рояля, рассказала преподаватель высшей школы фитнеса и бодибилдинга Елена Смагина.
  • Необычный формат помогает участникам отвлечься от городской суеты, по-новому взглянуть на знакомые интерьеры и получить заряд вдохновения.
  • Новый тренд на занятия в усадьбах набирает популярность, и "Царицыно" стало очередной площадкой, где спорт и культура соединились в едином пространстве.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Необычная тренировка по пилатесу под аккомпанемент рояля прошла в музее-заповеднике "Царицыно", рассказала преподаватель высшей школы фитнеса и бодибилдинга Елена Смагина.
"У нас сегодня живой аккомпанемент на рояле. Мы также разучим в конце и покажем синхронно связку, состоящую из пилатеса, но в стиле хореографии", - сказала Смагина 360.ru.
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Как сообщает издание, необычный формат помогает участникам отвлечься от городской суеты, по-новому взглянуть на знакомые интерьеры и получить заряд вдохновения.
В отличие от многих видов спорта, пилатес не требует специального оборудования и высокой интенсивности, главное здесь - равновесие, контроль дыхания и осознанное движение, говорится в материале.
Новый тренд на занятия в усадьбах набирает популярность, и "Царицыно" стало очередной площадкой, где спорт и культура соединились в едином пространстве, отмечает 360.ru.
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