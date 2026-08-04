Европейские лидеры все меньше идут на уступки Трампу, пишет WP

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Европейские лидеры все меньше склонны идти на уступки президенту США Дональду Трампу.
- Несмотря на это, они по-прежнему готовы льстить Трампу, особенно в частном порядке.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Европейские лидеры все меньше склонны идти на уступки президенту США Дональду Трампу, несмотря на лесть в его отношении, пишет газета Washington Post со ссылкой на неназванного европейского дипломата.
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"(Европейские - ред.) лидеры по-прежнему готовы льстить Трампу, особенно в частном порядке, но они менее склонны идти на уступки, которых он хочет", - говорится в материале газеты.
По словам собеседника издания, за закрытыми дверями европейские политики по-прежнему льстят Трампу, "потому что они знают, что это работает".
"Но это не значит, что нужно уступать", - добавил источник.
В конце июля газета Politico писала, что Европа устала от конфликта с Ираном, лидеры стран делают все возможное, чтобы оставаться незамеченными Трампом и избежать новых требований США вмешаться в ситуацию.
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