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Европейские лидеры все меньше идут на уступки Трампу, пишет WP - РИА Новости, 04.08.2026
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13:14 04.08.2026 (обновлено: 13:16 04.08.2026)
Европейские лидеры все меньше идут на уступки Трампу, пишет WP

WP: лидеры Европы льстят Трампу, но все меньше склонны идти ему на уступки

© AP Photo / Carolyn KasterПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© AP Photo / Carolyn Kaster
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Европейские лидеры все меньше склонны идти на уступки президенту США Дональду Трампу.
  • Несмотря на это, они по-прежнему готовы льстить Трампу, особенно в частном порядке.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Европейские лидеры все меньше склонны идти на уступки президенту США Дональду Трампу, несмотря на лесть в его отношении, пишет газета Washington Post со ссылкой на неназванного европейского дипломата.
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"(Европейские - ред.) лидеры по-прежнему готовы льстить Трампу, особенно в частном порядке, но они менее склонны идти на уступки, которых он хочет", - говорится в материале газеты.
По словам собеседника издания, за закрытыми дверями европейские политики по-прежнему льстят Трампу, "потому что они знают, что это работает".
"Но это не значит, что нужно уступать", - добавил источник.
В конце июля газета Politico писала, что Европа устала от конфликта с Ираном, лидеры стран делают все возможное, чтобы оставаться незамеченными Трампом и избежать новых требований США вмешаться в ситуацию.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
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