Трифонова завоевала бронзу в прыжках в воду на чемпионате Европы в Париже

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россиянка Надежда Трифонова стала бронзовым призером соревнований по прыжкам в воду с трехметрового трамплина на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже.
- Елизавета Кузина из России заняла девятое место с результатом 273,50 балла.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Россиянка Надежда Трифонова стала бронзовым призером соревнований по прыжкам в воду с трехметрового трамплина на чемпионате Европы по водным видам спорта, который проходит в Париже.
Трифонова набрала 312,40 балла. Победительницей соревнований стала итальянка Кьяра Пеллакани (358,05 балла), второе место заняла британка Ясмин Харпер (318,70).
Еще одна россиянка Елизавета Кузина заняла девятое место с результатом 273,50 балла.
Трифоновой 18 лет, ранее в Париже она также завоевала серебряную медаль в смешанных командных соревнованиях.
Чемпионат Европы по водным видам спорта проходит в Париже с 31 июля по 16 августа. Российские спортсмены выступают в нейтральном статусе.