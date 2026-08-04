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Трифонова завоевала бронзу в прыжках в воду на чемпионате Европы в Париже - РИА Новости Спорт, 04.08.2026
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23:16 04.08.2026 (обновлено: 23:20 04.08.2026)

Трифонова завоевала бронзу в прыжках в воду на чемпионате Европы в Париже

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкПрыжки в воду
Прыжки в воду - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россиянка Надежда Трифонова стала бронзовым призером соревнований по прыжкам в воду с трехметрового трамплина на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже.
  • Елизавета Кузина из России заняла девятое место с результатом 273,50 балла.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Россиянка Надежда Трифонова стала бронзовым призером соревнований по прыжкам в воду с трехметрового трамплина на чемпионате Европы по водным видам спорта, который проходит в Париже.
Трифонова набрала 312,40 балла. Победительницей соревнований стала итальянка Кьяра Пеллакани (358,05 балла), второе место заняла британка Ясмин Харпер (318,70).
Еще одна россиянка Елизавета Кузина заняла девятое место с результатом 273,50 балла.
Трифоновой 18 лет, ранее в Париже она также завоевала серебряную медаль в смешанных командных соревнованиях.
Чемпионат Европы по водным видам спорта проходит в Париже с 31 июля по 16 августа. Российские спортсмены выступают в нейтральном статусе.
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