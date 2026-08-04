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Врач предупредил об опасности прямого прикладывания льда к ушибу - РИА Новости, 04.08.2026
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17:37 04.08.2026
Врач предупредил об опасности прямого прикладывания льда к ушибу

Травматолог Сафиуллин: лед нельзя прикладывать прямо к ушибу

© Depositphotos.com / Andrey PopovЧеловек прикладывает лед к ушибу
Человек прикладывает лед к ушибу - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© Depositphotos.com / Andrey Popov
Человек прикладывает лед к ушибу. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Прикладывать лед напрямую к коже опасно, так как это может вызвать холодовой ожог и усиление отека.
  • Оптимальное время воздействия холода — 15–20 минут, после чего нужно сделать перерыв на час; холод эффективен только в первые 24–48 часов после травмы.
  • При сильных ушибах с выраженной гематомой или нарушением подвижности сустава необходимо обратиться к врачу, чтобы исключить перелом или повреждение связок.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Прикладывание льда напрямую к ушибу опасно и может вызвать холодовой ожог и усиление отека, сообщил врач-травматолог-ортопед клиники "Постурато" Салават Сафиуллин.
"Лед нельзя прикладывать прямо к коже. Между ним и телом обязательно должна быть тканевая прослойка: полотенце, салфетка или любой другой натуральный материал. Иначе вместо облегчения можно получить дополнительную травму", - сказал Сафиуллин "Газете.Ru".
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По словам врача, холод вызывает спазм сосудов, нарушает кровоснабжение тканей и может привести к ишемии и холодовому ожогу. При длительном воздействии происходит реактивное расширение сосудов, которое только усиливает отек, отметил Сафиуллин.
Оптимальное время воздействия холода - 15-20 минут, затем нужно сделать перерыв на час, подчеркнул врач. Он добавил, что холод эффективен только в первые 24-48 часов, после этого его применение теряет смысл. В первые сутки после травмы противопоказаны горячие ванны, сауны, согревающие мази и массаж - это усиливает воспаление и отек, пояснил Сафиуллин.
Травмированную конечность лучше держать в приподнятом положении, чтобы уменьшить отек, уточнил врач. Он добавил, что, если отек нарастает или появляется пульсирующая боль, это может указывать на перелом или трещину.
"В такой ситуации не стоит заниматься самолечением. Нужно обратиться к врачу и сделать рентген. Особенно, если боль не проходит в течение нескольких часов или становится только сильнее, отек нарастает, а боль проявляется даже в статичном положении", - отметил Сафиуллин.
Специалист также сообщил, что при сильных ушибах с выраженной гематомой или нарушением подвижности сустава обращение к врачу обязательно, чтобы исключить перелом или повреждение связок, требующее иного лечения. Правильная первая помощь - холод через ткань, покой и возвышенное положение конечности - помогает снизить риск осложнений и ускорить восстановление, заключил врач.
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