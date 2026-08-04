Трансплантолог рассказал о возможности печати органов на биопринтере

Краткий пересказ от РИА ИИ Современные технологии позволяют использовать биопринтер для воссоздания твердых структур человеческого организма, таких как кости.

До печати органов еще далеко.

Специалисты пока не достигли практического совершенства в области печати органов из-за сложности процесса и ограниченного объема.

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Современные технологии позволяют использовать биопринтер для воссоздания твердых структур человеческого организма, но до печати органов еще далеко, так как специалисты не достигли в этом практического совершенства, рассказал главный внештатный трансплантолог Минздрава РФ, директор НМИЦ трансплантологии и искусственных органов имени академика В. И. Шумакова Сергей Готье.

"Я думаю, что этот путь (печати органов - ред.) пока для нас не очень близкий. Дело в том, что современные технологии, они позволяют действительно использовать биопринтер для воссоздания каких-то твердых структур человеческого организма, типа костей", - сказал Готье в ходе пресс-конференции в Москве

Он добавил, что напечатать орган достаточно проблематично, потому что существуют определенные законы жизнедеятельности клеток, их воспроизведения, обмена веществ и размножения.