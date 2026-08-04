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Трансплантолог рассказал о возможности печати органов на биопринтере - РИА Новости, 04.08.2026
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14:25 04.08.2026 (обновлено: 14:51 04.08.2026)
Трансплантолог рассказал о возможности печати органов на биопринтере

Трансплантолог Готье: специалисты ещё не достигли совершенства в печати органов

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкРабота 3D-биопринтера
Работа 3D-биопринтера - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Работа 3D-биопринтера. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Современные технологии позволяют использовать биопринтер для воссоздания твердых структур человеческого организма, таких как кости.
  • До печати органов еще далеко.
  • Специалисты пока не достигли практического совершенства в области печати органов из-за сложности процесса и ограниченного объема.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Современные технологии позволяют использовать биопринтер для воссоздания твердых структур человеческого организма, но до печати органов еще далеко, так как специалисты не достигли в этом практического совершенства, рассказал главный внештатный трансплантолог Минздрава РФ, директор НМИЦ трансплантологии и искусственных органов имени академика В. И. Шумакова Сергей Готье.
"Я думаю, что этот путь (печати органов - ред.) пока для нас не очень близкий. Дело в том, что современные технологии, они позволяют действительно использовать биопринтер для воссоздания каких-то твердых структур человеческого организма, типа костей", - сказал Готье в ходе пресс-конференции в Москве.
Он добавил, что напечатать орган достаточно проблематично, потому что существуют определенные законы жизнедеятельности клеток, их воспроизведения, обмена веществ и размножения.
"Это достаточно сложный и ограниченный объемом процесс. Поэтому сейчас, конечно, это очень привлекательно, но пока мы не достигли в этом практического совершенства", - заключил Готье.
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