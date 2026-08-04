Пятеро россиян уже возвращаются к жизни после трансплантации рук

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Трансплантацию верхних конечностей выполнили пяти россиянам, они полностью реабилитированы.
- У всех пациентов планово восстанавливается функция рук, они возвращаются к привычной жизни.
- НМИЦ трансплантологии и искусственных органов имени академика В. И. Шумакова и НМИЦ травматологии и ортопедии имени Приорова начали проводить операции по трансплантации верхних конечностей в 2025 году.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Трансплантацию верхних конечностей выполнили пяти россиянам, они полностью реабилитированы, сообщил главный внештатный трансплантолог Минздрава РФ, директор НМИЦ трансплантологии и искусственных органов имени академика В.И. Шумакова Сергей Готье.
"Мы начали практику трансплантации верхней конечности... Мы вместе с институтом ЦИТО работаем. Наши пять человек, которым мы выполнили трансплантацию конечностей, они полностью реабилитированы", - сказал он в ходе пресс-конференции в Москве.
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе НМИЦ Шумакова, у всех пациентов планово восстанавливается функция рук, они возвращаются к привычной жизни, некоторые уже пробуют себя в спортивных занятиях.
НМИЦ трансплантологии и искусственных органов имени академика В.И. Шумакова и НМИЦ травматологии и ортопедии имени Приорова начали проводить операции по трансплантации верхних конечностей в 2025 году.
Ранее Готье сообщал РИА Новости, что трансплантация почки стала предоставляться по полису ОМС с 2026 года.