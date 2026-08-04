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Пятеро россиян уже возвращаются к жизни после трансплантации рук - РИА Новости, 04.08.2026
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14:39 04.08.2026
Пятеро россиян уже возвращаются к жизни после трансплантации рук

Готье: пятеро россиян возвращаются к жизни после трансплантации рук

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкДиректор "Федерального научного центра трансплантологии и искусственных органов им. академика В.И. Шумакова" Сергей Готье во время проведения операции
Директор Федерального научного центра трансплантологии и искусственных органов им. академика В.И. Шумакова Сергей Готье во время проведения операции - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Директор "Федерального научного центра трансплантологии и искусственных органов им. академика В.И. Шумакова" Сергей Готье во время проведения операции. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Трансплантацию верхних конечностей выполнили пяти россиянам, они полностью реабилитированы.
  • У всех пациентов планово восстанавливается функция рук, они возвращаются к привычной жизни.
  • НМИЦ трансплантологии и искусственных органов имени академика В. И. Шумакова и НМИЦ травматологии и ортопедии имени Приорова начали проводить операции по трансплантации верхних конечностей в 2025 году.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Трансплантацию верхних конечностей выполнили пяти россиянам, они полностью реабилитированы, сообщил главный внештатный трансплантолог Минздрава РФ, директор НМИЦ трансплантологии и искусственных органов имени академика В.И. Шумакова Сергей Готье.
"Мы начали практику трансплантации верхней конечности... Мы вместе с институтом ЦИТО работаем. Наши пять человек, которым мы выполнили трансплантацию конечностей, они полностью реабилитированы", - сказал он в ходе пресс-конференции в Москве.
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе НМИЦ Шумакова, у всех пациентов планово восстанавливается функция рук, они возвращаются к привычной жизни, некоторые уже пробуют себя в спортивных занятиях.
НМИЦ трансплантологии и искусственных органов имени академика В.И. Шумакова и НМИЦ травматологии и ортопедии имени Приорова начали проводить операции по трансплантации верхних конечностей в 2025 году.
Ранее Готье сообщал РИА Новости, что трансплантация почки стала предоставляться по полису ОМС с 2026 года.
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