В Италии произошло землетрясение магнитудой 4,3

В социальных сетях жители Пизы и других населенных пунктов Тосканы сообщают, что ощутили сильную тряску, в некоторых зданиях дрожала мебель и звенели стекла.

На прошлой неделе в районе Неаполя произошло сильнейшее за последние 40 лет землетрясение магнитудой 4,7. В результате, по данным местных властей, пострадали 26 человек. В Неаполе и близлежащих населенных пунктах были зафиксированы перебои с электроснабжением, жители ряда районов были вынуждены покинуть свои дома.