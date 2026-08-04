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В Италии произошло землетрясение магнитудой 4,3 - РИА Новости, 04.08.2026
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12:03 04.08.2026 (обновлено: 12:06 04.08.2026)
В Италии произошло землетрясение магнитудой 4,3

В Тоскване произошло землетрясение магнитудой 4,3

© iStock.com / FurchinСейсмограф
Сейсмограф - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© iStock.com / Furchin
Сейсмограф. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Землетрясение магнитудой 4,3 произошло в итальянской Тоскане.
  • Эпицентр толчков находился в провинции Пиза.
  • Местные жители ощутили колебания земной поверхности, но сообщений о пострадавших или разрушениях не поступало.
РИМ, 4 авг – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,3 произошло во вторник утром в итальянской Тоскане, сообщил Национальный институт геофизики и вулканологии Италии (Ingv).
Эпицентр толчков находится в провинции Пиза.
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По сообщению местных СМИ, колебания земной поверхности явственно ощутили местные жители в городах Пиза, Лукка и Масса-Каррара. Региональная служба гражданской обороны ведет проверки на предмет повреждений зданий и инфраструктуры. Сообщений о пострадавших не поступало.
Как пишет местная газета Corriere Adriatico, в Пизе на телефонный номер пожарной службы поступило множество звонков от жителей, которые сообщили о землетрясении. В центре города десятки людей вышли на улицу. На данный момент сообщений о разрушениях или других повреждениях не поступало.
В социальных сетях жители Пизы и других населенных пунктов Тосканы сообщают, что ощутили сильную тряску, в некоторых зданиях дрожала мебель и звенели стекла.
На прошлой неделе в районе Неаполя произошло сильнейшее за последние 40 лет землетрясение магнитудой 4,7. В результате, по данным местных властей, пострадали 26 человек. В Неаполе и близлежащих населенных пунктах были зафиксированы перебои с электроснабжением, жители ряда районов были вынуждены покинуть свои дома.
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