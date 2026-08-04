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Путин подписал закон, вводящий демпфер при импорте дизтоплива - РИА Новости, 04.08.2026
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17:45 04.08.2026
Путин подписал закон, вводящий демпфер при импорте дизтоплива

Путин подписал закон, распространяющий демпферный механизм, на дизельное топливо

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкЗаправка автомобиля на АЗС
Заправка автомобиля на АЗС - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин подписал закон, распространяющий демпферный механизм на импортное дизельное топливо.
  • Государство будет компенсировать разницу между ценой импортной альтернативы и внутренней оптовой ценой, если импортное топливо будет дороже российского, при этом импортный демпфер на дизтопливо будет действовать только при запрете на экспорт определенных видов топлива.
  • Закон также уточняет условия о минимальной доле реализации топлива на биржевых торгах и наделяет правительство РФ полномочиями по установлению особенностей таможенного контроля.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, распространяющий демпферный механизм, предусматривающий субсидию бизнесу из бюджета РФ, на импортное дизельное топливо, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Документ вносит в Налоговый кодекс изменения, вводящие выплату субсидии при импорте дизельного топлива из-за рубежа (импортный демпфер). Государство будет компенсировать разницу между ценой импортной альтернативы (цена топлива с доставкой из Индии или Сингапура) и внутренней оптовой ценой, если импортное топливо будет дороже российского. А при ввозе дизельного топлива из Белоруссии коэффициент компенсации повышается до 0,9.
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Импортный демпфер на дизтопливо будет действовать лишь в случае установления правительством РФ запрета на экспорт дизельного топлива, средних дистиллятов и авиационного керосина. А если этот запрет снимается, то и демпфер перестает работать. Кроме того, на период с 1 июля 2026 года по 30 июня 2027 года предусматривается выплата демпфера по средним дистиллятам, реализуемым на внутреннем рынке.
В России уже действует демпфер при импорте бензина уполномоченными организациями, перечень которых определяет правительство. Причем при импорте бензина из стран ЕАЭС норматив возмещения увеличен с 0,68 до 0,9, а из других стран - определяется исходя из цены на Аи-92 на рынке Индии и затрат на его доставку из ее морских портов.
Законом также уточняется условие о минимальной доли реализации топлива на биржевых торгах, невыполнение которого обнуляет ставку акциза на нефтяное сырье. Правительство РФ будет определять случаи, когда норматив продажи топлива на бирже станет учитывать и объемы его реализации по прямым договорам уполномоченным поставщикам вне биржи.
Речь идет о случаях, когда такие поставщики закупают топливо непосредственно на НПЗ, пояснял ранее заместитель министра финансов РФ Алексей Сазанов. Все данные новации будут распространяться на правоотношения, возникшие с 1 июля 2026 года.
Член комитета Госдумы по контролю Дмитрий Скриванов ранее заявил РИА Новости, что людям не так важно, как называется тот или иной налоговый механизм, так как речь идет о системе, которая помогает сохранить стабильные поставки топлива на внутренний рынок даже в периоды, когда продавать его за рубеж выгоднее. Он добавил, что это позволит снизить риски дефицита, сдержать рост транспортных расходов и создать условия для стабильной работы предприятий, и именно на это и направлены данные изменения.
Кабмин также наделяется полномочиями по установлению особенностей таможенного контроля, позволяющих не проводить контроль после выпуска товаров в отношении участников эксперимента по таможенному мониторингу. Это повысит привлекательность такого мониторинга для участников внешнеэкономической деятельности и расширит количество участников эксперимента.
Закон вступает в силу со дня его официального опубликования, а полномочие правительства по установлению особенностей таможенного контроля начнет действовать через 30 дней после такой публикации.
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