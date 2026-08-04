Хабиб и Макгрегор снова подерутся? Все о свадьбе Роналду после жуткого ЧМ

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости, Андрей Васильчин. Португальский футболист Криштиану Роналду переживает не лучший период в спортивной карьере. Эпоха великих свершений подходит к концу: пятикратный обладатель "Золотого мяча", пятикратный победитель Лиги чемпионов и чемпион Европы 2016 года провалился на шестом чемпионате мира, вылетев в 1/8 финала от будущих победителей ЧМ испанцев, и так и не поднял над головой Кубок мира.

Очевидно, что многолетняя битва с аргентинцем Лионелем Месси проиграна: Лео вслед за золотом ЧМ-2022 на североамериканском турнире взял второе серебро мундиаля.

Но сейчас для 41-летнего Криштиану самое время отвлечься от спорта. Уже в эти выходные он вместе с моделью Джорджиной Родригес отпразднует свадьбу. Случится это спустя год после того, как Роналду сделал предложение испанке, преподнеся кольцо с крупным бриллиантом. Цена драгоценности – несколько миллионов.

« "Оно прекрасное. Это самое меньшее, что я могла себе предложить после десяти лет ожидания (смеется). Я была так потрясена, что оставила кольцо в своей комнате и не открывала до следующего дня, чтобы посмотреть на него при свете солнца". (Elle)

© Фотография из соцсетей Джорджина Родригес © Фотография из соцсетей Джорджина Родригес

Как сообщают зарубежные СМИ, бракосочетание пройдет 8 августа на острове Мадейра – пара уже забронировала для службы старейший собор города Фуншал, где родился Роналду и где прославленному форварду установлена ​​бронзовая статуя. После этого празднества продолжатся в пятизвездочном отеле.

Кого пригласят?

Всевозможные источники прессы по крупицам собирают список гостей. Пока в СМИ мелькают следующие имена:

футболисты "Реала". за который Роналду играл с 2009-го по 2018 год, Килиан Мбаппе, Винисиус Жуниор и Родриго ;

и ; бывший одноклубник Криштиану по "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд ;

; легенды футбола Зинедин Зидан , Карим Бензема и Неймар ;

, и ; певицы Рианна и Дженнифер Лопес , а также рэперы Дрейк и Трэвис Скотт ;

и , а также рэперы и ; актер Вин Дизель ;

; британский журналист Пирс Морган ;

; популярный блогер IShowSpeed, ярый фанат КриРо.

Среди приглашенных оказался оказался и российский киберспортсмен Илья m0NESY Осипов, выступающий в дисциплине Counter-Strike 2 за европейскую организацию Team Falcons. Однако ему пришлось отказаться от полета в Португалии из-за участия в важном турнире.

© Фотография из соцсетей Джорджина Родригес и Криштиану Роналду © Фотография из соцсетей Джорджина Родригес и Криштиану Роналду

Также приглашения на пышную свадьбу якобы получили бывшие чемпионы Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) россиянин Хабиб Нурмагомедов и ирландец Конор Макгрегор, в 2018 году закатившие самый кассовый поединок в истории смешанных единоборств. Обе звезды ММА ненавидят друг другу, поэтому личная встреча бойцов может получиться наэлектризованной.

Отметим, что после победы Нурмагомедова над Макгрегором восьмилетней давности спортсмены ни разу не пересекались. Вот почему этот сюжет станет самым интересным на свадьбе Криштиану Роналду.

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Роналду познакомился с Родригес в 2016 году в Мадриде в одном из модных бутиков, где девушка, которая моложе футболиста на девять лет, работала продавцом-консультантом. Отношения завязались стремительно… Но предложения пришлось ждать до 2025-го. Сам Роналду в разговоре с журналистом Морганом заявил, что "хорошие события приходят в правильное время":

« "Иногда тебе нужно время, чтобы понять, что ты не ошибешься. Но я сделал это не поэтому. Я сделал предложение, потому что, мне кажется, это правильный момент. Это не только мать моих детей, но и человек, которого я люблю. Это любовь всей моей жизни. Так что я думаю, что это правильный момент. Ничего не изменится только из-за того, что мы поженимся. Это просто прекрасная глава жизни. Это хорошо".