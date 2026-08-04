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ВС России поразили сухогруз со снаряжением для ВСУ в Черном море - РИА Новости, 04.08.2026
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17:18 04.08.2026 (обновлено: 17:28 04.08.2026)
ВС России поразили сухогруз со снаряжением для ВСУ в Черном море

МО: ВС РФ поразили сухогруз со снаряжением для ВСУ в Черном море южнее Одессы

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Пуск крылатой ракеты - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© РИА Новости / Министерство обороны России
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вооруженные силы РФ поразили сухогруз в акватории Черного моря южнее Одессы.
  • Сухогруз осуществлял доставку грузов военного назначения для ВСУ.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Вооруженные силы РФ высокоточным оружием и ударными беспилотниками поразили сухогруз со снаряжением для ВСУ в Черном море южнее Одессы, сообщило во вторник Минобороны РФ.
"В течение дня высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами поражено в акватории Черного моря южнее Одессы морское судно типа "сухогруз", осуществлявшее доставку грузов военного назначения", – говорится в сообщении.
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