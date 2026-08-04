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Опрос показал, сколько россиян занимаются спортом - РИА Новости Спорт, 04.08.2026
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10:38 04.08.2026
Опрос показал, сколько россиян занимаются спортом

ВЦИОМ: почти 80% россиян хотя бы изредка занимаются спортом

© Depositphotos.com / YuliyaKirayonakBOДевушка занимается спортом
Девушка занимается спортом - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© Depositphotos.com / YuliyaKirayonakBO
Девушка занимается спортом. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Почти 80% россиян хотя бы изредка занимаются спортом.
  • 66% респондентов следят за своим питанием.
  • 63% россиян удовлетворены состоянием здоровья своей семьи.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Почти 80% россиян хотя бы изредка занимаются спортом, 66% респондентов следят за своим питанием, следует из результатов опроса, опубликованного на сайте Аналитического центра ВЦИОМ.
Почти треть (29%) опрошенных россиян регулярно занимаются спортом или физкультурой, столько же (29%) занимаются спортом время от времени, 20% делают это очень редко.
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Более половины (53%) из тех, кто занимается спортом, делают это дома, 30% - самостоятельно на стадионе, спортплощадках, в тренажерных залах и бассейнах, 12% - в фитнес-клубе, 3% - в спортивной секции.
Две трети (66%) респондентов заявили, что следят за своим питанием, 16% сказали, что едят то, что хотят, поскольку здоровье их не беспокоит, 17% ответили, что у них нет возможности думать о качестве пищи.
Состоянием здоровья своей семьи удовлетворены 63% россиян, 34% - не удовлетворены состоянием здоровья родственников. Кроме того, 22% рассказали, что им удается регулярно отдыхать и поправлять свое здоровье, 30% ответили, что им удается это делать, но не каждый год, 46% сказали, что им это не удается.
Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 27 июня 2026 года среди 1,6 тысяч россиян старше 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
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