Краткий пересказ от РИА ИИ Почти 80% россиян хотя бы изредка занимаются спортом.

66% респондентов следят за своим питанием.

63% россиян удовлетворены состоянием здоровья своей семьи.

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Почти 80% россиян хотя бы изредка занимаются спортом, 66% респондентов следят за своим питанием, следует из результатов опроса, опубликованного на Почти 80% россиян хотя бы изредка занимаются спортом, 66% респондентов следят за своим питанием, следует из результатов опроса, опубликованного на сайте Аналитического центра ВЦИОМ.

Почти треть (29%) опрошенных россиян регулярно занимаются спортом или физкультурой, столько же (29%) занимаются спортом время от времени, 20% делают это очень редко.

Более половины (53%) из тех, кто занимается спортом, делают это дома, 30% - самостоятельно на стадионе, спортплощадках, в тренажерных залах и бассейнах, 12% - в фитнес-клубе, 3% - в спортивной секции.

Две трети (66%) респондентов заявили, что следят за своим питанием, 16% сказали, что едят то, что хотят, поскольку здоровье их не беспокоит, 17% ответили, что у них нет возможности думать о качестве пищи.

Состоянием здоровья своей семьи удовлетворены 63% россиян, 34% - не удовлетворены состоянием здоровья родственников. Кроме того, 22% рассказали, что им удается регулярно отдыхать и поправлять свое здоровье, 30% ответили, что им удается это делать, но не каждый год, 46% сказали, что им это не удается.