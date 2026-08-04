ВС России нанесли удар по Черноморскому заводу автомобильных агрегатов

Краткий пересказ от РИА ИИ Армия России поразила завод автомобильных агрегатов и портовый терминал в порту Черноморска.

На этих объектах ВСУ ремонтировали военную автотехнику, хранили боеприпасы и топливо.

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Минобороны отчиталось об ударах по украинским портам и судам, которые российские военные нанесли накануне вечером.

"В течение вечера 3 августа Вооруженными Силами Российской Федерации продолжено нанесение ударов по портам, морским судам и портовой инфраструктуре Украины, задействованным в интересах ВСУ", — говорится в сводке

Военное ведомство перечислило пораженные цели. Так, в порту Черноморска это были завод автомобильных агрегатов и терминал, где ВСУ ремонтировали автотехнику, а также хранили боеприпасы и топливо.-

Кроме того, в Черном море южнее Одессы поражены два сухогруза с оружием и военным имуществом, один — в Николаеве и еще один — в в момент разгрузки в порту Южный.

Удары наносились высокоточным оружием наземного базирования и беспилотниками.