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ВС России нанесли удар по Черноморскому заводу автомобильных агрегатов - РИА Новости, 04.08.2026
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08:01 04.08.2026 (обновлено: 09:27 04.08.2026)
ВС России нанесли удар по Черноморскому заводу автомобильных агрегатов

ВС России нанесли удар по заводу автоагрегатов и терминалу в порту Черноморска

© AP Photo / Efrem LukatskyДрон "Герань-2" в небе Украины
Дрон Герань-2 в небе Украины - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Дрон "Герань-2" в небе Украины. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Армия России поразила завод автомобильных агрегатов и портовый терминал в порту Черноморска.
  • На этих объектах ВСУ ремонтировали военную автотехнику, хранили боеприпасы и топливо.
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Минобороны отчиталось об ударах по украинским портам и судам, которые российские военные нанесли накануне вечером.
"В течение вечера 3 августа Вооруженными Силами Российской Федерации продолжено нанесение ударов по портам, морским судам и портовой инфраструктуре Украины, задействованным в интересах ВСУ", — говорится в сводке.
Военное ведомство перечислило пораженные цели. Так, в порту Черноморска это были завод автомобильных агрегатов и терминал, где ВСУ ремонтировали автотехнику, а также хранили боеприпасы и топливо.-
Кроме того, в Черном море южнее Одессы поражены два сухогруза с оружием и военным имуществом, один — в Николаеве и еще один — в в момент разгрузки в порту Южный.
Удары наносились высокоточным оружием наземного базирования и беспилотниками.
В отличие от ВСУ, российские войска поражают исключительно военные объекты и предприятия ВПК противника. При нанесении ударов бойцы применяют высокоточное оружие и дроны, способные уничтожить любую цель как в Киеве, так и на всей украинской территории.
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