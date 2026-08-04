ВС России нанесли удар по сухогрузу с военным грузом в порту Южный

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Российские Вооруженные силы поразили сухогруз, разгружавший военные грузы в порту Южный в Одесской области, сообщили в Минобороны РФ

"В результате ударов высокоточным оружием наземного базирования и беспилотными летательными аппаратами в Одесской области поражены:... в порту Южный – морское судно типа "сухогруз", осуществлявшее разгрузку военных грузов", - говорится в сообщении.