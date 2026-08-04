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ВС России нанесли удар по сухогрузу с военным грузом в порту Южный - РИА Новости, 04.08.2026
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07:58 04.08.2026 (обновлено: 08:05 04.08.2026)
ВС России нанесли удар по сухогрузу с военным грузом в порту Южный

ВС России нанесли удар по сухогрузу, разгружавшему военные грузы в порту Южный

© Фото : соцсетиДым в порту Одессы
Дым в порту Одессы - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© Фото : соцсети
Дым в порту Одессы. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российские Вооруженные силы поразили сухогруз, который разгружал военные грузы в порту Южный в Одесской области.
  • В течение вечера в понедельник ВС России продолжили нанесение ударов по портам, морским судам и портовой инфраструктуре Украины.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Российские Вооруженные силы поразили сухогруз, разгружавший военные грузы в порту Южный в Одесской области, сообщили в Минобороны РФ
В течение вечера в понедельник ВС РФ продолжили нанесение ударов по портам, морским судам и портовой инфраструктуре Украины, задействованным в интересах ВСУ, отметили в ведомстве.
"В результате ударов высокоточным оружием наземного базирования и беспилотными летательными аппаратами в Одесской области поражены:... в порту Южный – морское судно типа "сухогруз", осуществлявшее разгрузку военных грузов", - говорится в сообщении.
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