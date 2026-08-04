Расчеты "Севера" за неделю сбили таранными ударами более десяти дронов ВСУ

Он подчеркнул, что круглосуточное дежурство систем мониторинга воздушного пространства позволяет быстро обнаруживать цели над буферной зоной безопасности, после чего информация передается командованию и расчетам FPV-перехватчиков.

"Благодаря высокому уровню подготовки, значительному налету часов и опыту поражения аналогичных целей операторы беспилотных систем уничтожили вражеские дроны методом тарана. FPV-дрон был оснащен осколочно-фугасной боевой частью, что обеспечило полное выведение из строя основных узлов и агрегатов дронов в Харьковской области", - уточнил военный.

По его словам, на предполагаемых маршрутах следования БПЛА дежурят мобильные огневые группы: военнослужащие на автомобилях вооружены автоматами и пулеметными турелями с тепловизионной оптикой. Боевое дежурство ведется днем и ночью, а выстроенная эшелонированная система перехвата обеспечивает эффективную борьбу с разведывательными и ударными дронами в ходе создания буферной зоны безопасности.