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Расчеты "Севера" за неделю сбили таранными ударами более десяти дронов ВСУ - РИА Новости, 04.08.2026
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07:37 04.08.2026 (обновлено: 07:45 04.08.2026)
Расчеты "Севера" за неделю сбили таранными ударами более десяти дронов ВСУ

Расчеты дронов "Севера" за неделю сбили таранными ударами более десяти БПЛА ВСУ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Операторы беспилотных систем 11-го армейского корпуса группировки войск «Север» уничтожили более 10 украинских БПЛА самолетного типа в Харьковской области с начала августа.
  • FPV-дроны были оснащены осколочно-фугасной боевой частью, что обеспечило полное выведение из строя основных узлов и агрегатов украинских дронов.
  • Круглосуточное дежурство систем мониторинга воздушного пространства и мобильных огневых групп обеспечивает эффективную борьбу с дронами противника.
БЕЛГОРОД, 4 авг - РИА Новости. Операторы беспилотных систем 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" в первую неделю августа таранными ударами FPV-дронов уничтожили более 10 украинских БПЛА самолетного типа, рассказал офицер с позывным Карта.
"Специалисты войск беспилотных систем и бойцы мобильных огневых групп 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" сбили более 10 БПЛА самолетного типа противника в Харьковской области с начала августа", - сказал начальник планирования и противодействия БПЛА.
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Он подчеркнул, что круглосуточное дежурство систем мониторинга воздушного пространства позволяет быстро обнаруживать цели над буферной зоной безопасности, после чего информация передается командованию и расчетам FPV-перехватчиков.
«
"Благодаря высокому уровню подготовки, значительному налету часов и опыту поражения аналогичных целей операторы беспилотных систем уничтожили вражеские дроны методом тарана. FPV-дрон был оснащен осколочно-фугасной боевой частью, что обеспечило полное выведение из строя основных узлов и агрегатов дронов в Харьковской области", - уточнил военный.
По его словам, на предполагаемых маршрутах следования БПЛА дежурят мобильные огневые группы: военнослужащие на автомобилях вооружены автоматами и пулеметными турелями с тепловизионной оптикой. Боевое дежурство ведется днем и ночью, а выстроенная эшелонированная система перехвата обеспечивает эффективную борьбу с разведывательными и ударными дронами в ходе создания буферной зоны безопасности.
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