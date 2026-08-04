Расчеты "Севера" за неделю сбили таранными ударами более десяти дронов ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Операторы беспилотных систем 11-го армейского корпуса группировки войск «Север» уничтожили более 10 украинских БПЛА самолетного типа в Харьковской области с начала августа.
- FPV-дроны были оснащены осколочно-фугасной боевой частью, что обеспечило полное выведение из строя основных узлов и агрегатов украинских дронов.
- Круглосуточное дежурство систем мониторинга воздушного пространства и мобильных огневых групп обеспечивает эффективную борьбу с дронами противника.
БЕЛГОРОД, 4 авг - РИА Новости. Операторы беспилотных систем 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" в первую неделю августа таранными ударами FPV-дронов уничтожили более 10 украинских БПЛА самолетного типа, рассказал офицер с позывным Карта.
"Специалисты войск беспилотных систем и бойцы мобильных огневых групп 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" сбили более 10 БПЛА самолетного типа противника в Харьковской области с начала августа", - сказал начальник планирования и противодействия БПЛА.
Он подчеркнул, что круглосуточное дежурство систем мониторинга воздушного пространства позволяет быстро обнаруживать цели над буферной зоной безопасности, после чего информация передается командованию и расчетам FPV-перехватчиков.
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"Благодаря высокому уровню подготовки, значительному налету часов и опыту поражения аналогичных целей операторы беспилотных систем уничтожили вражеские дроны методом тарана. FPV-дрон был оснащен осколочно-фугасной боевой частью, что обеспечило полное выведение из строя основных узлов и агрегатов дронов в Харьковской области", - уточнил военный.
По его словам, на предполагаемых маршрутах следования БПЛА дежурят мобильные огневые группы: военнослужащие на автомобилях вооружены автоматами и пулеметными турелями с тепловизионной оптикой. Боевое дежурство ведется днем и ночью, а выстроенная эшелонированная система перехвата обеспечивает эффективную борьбу с разведывательными и ударными дронами в ходе создания буферной зоны безопасности.
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