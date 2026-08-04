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Российские бойцы уничтожили броневик "Хамви" в Сумской области - РИА Новости, 04.08.2026
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07:33 04.08.2026
Российские бойцы уничтожили броневик "Хамви" в Сумской области

Дроноводы "Севера" уничтожили американскую ББМ "Хамви" ВСУ в Сумской области

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Расчет FPV-дрона группировки войск РФ «Север» уничтожил боевую бронированную машину «Хамви» (HMMWV) ВСУ в Сумской области.
  • Боевая бронированная машина была уничтожена после того, как ее перемещение было обнаружено в ходе воздушного наблюдения за логистическими маршрутами противника.
КУРСК, 4 авг - РИА Новости. Расчет FPV-дрона группировки войск РФ "Север" уничтожил боевую бронированную машину "Хамви" (HMMWV) ВСУ в Сумской области, сообщил РИА Новости начальник расчета БПЛА с позывным Седой.
"В ходе воздушного наблюдения за основными логистическими маршрутами противника в Сумской области наш расчет обнаружил перемещение ББМ "Хамви" ВСУ. По цели отработали незамедлительно и прицельным ударом ББМ была уничтожена", - сообщил агентству Седой.
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