Расчет БПЛА уничтожил замаскированный узел связи ВСУ под Сумами

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Расчет беспилотных систем 10-го самоходного артиллерийского полка обнаружил замаскированный узел связи ВСУ в Сумской области.
- После обнаружения объекта был поднят FPV-дрон, который поразил «аппаратную», в результате чего оборудование было уничтожено и связь прервана.
КУРСК, 4 авг - РИА Новости. Расчет беспилотных систем 10-го самоходного артиллерийского полка 44 армейского корпуса группировки войск "Север" обнаружил и уничтожил замаскированный узел связи ВСУ в Сумской области, сообщил РИА Новости командир расчета с позывным Связист.
"В ходе воздушной разведки мы засекли характерные признаки узла связи: несколько антенн, в том числе спутниковых, кабельные линии. Противник тщательно замаскировал объект, но наши операторы вскрыли его", - сообщил агентству Связист.
Он добавил, что после обнаружения объекта был поднят FPV-дрон и прямым попаданием поражена "аппаратная".
"В результате оборудование уничтожено, связь прервана. Теперь враг не сможет оперативно передавать данные и координировать свои подразделения на этом направлении. Работаем на опережение — перерезаем вражеские коммуникации", - отметил военнослужащий.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18