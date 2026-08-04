Расчет БПЛА уничтожил замаскированный узел связи ВСУ под Сумами

Краткий пересказ от РИА ИИ Расчет беспилотных систем 10-го самоходного артиллерийского полка обнаружил замаскированный узел связи ВСУ в Сумской области.

После обнаружения объекта был поднят FPV-дрон, который поразил «аппаратную», в результате чего оборудование было уничтожено и связь прервана.

КУРСК, 4 авг - РИА Новости. Расчет беспилотных систем 10-го самоходного артиллерийского полка 44 армейского корпуса группировки войск "Север" обнаружил и уничтожил замаскированный узел связи ВСУ в Сумской области, сообщил РИА Новости командир расчета с позывным Связист.

"В ходе воздушной разведки мы засекли характерные признаки узла связи: несколько антенн, в том числе спутниковых, кабельные линии. Противник тщательно замаскировал объект, но наши операторы вскрыли его", - сообщил агентству Связист.

Он добавил, что после обнаружения объекта был поднят FPV-дрон и прямым попаданием поражена "аппаратная".