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Расчет БПЛА уничтожил замаскированный узел связи ВСУ под Сумами - РИА Новости, 04.08.2026
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Расчет БПЛА уничтожил замаскированный узел связи ВСУ под Сумами

БПЛА группировки войск "Север" уничтожили узел связи ВСУ на Сумском направлении

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Расчет беспилотных систем 10-го самоходного артиллерийского полка обнаружил замаскированный узел связи ВСУ в Сумской области.
  • После обнаружения объекта был поднят FPV-дрон, который поразил «аппаратную», в результате чего оборудование было уничтожено и связь прервана.
КУРСК, 4 авг - РИА Новости. Расчет беспилотных систем 10-го самоходного артиллерийского полка 44 армейского корпуса группировки войск "Север" обнаружил и уничтожил замаскированный узел связи ВСУ в Сумской области, сообщил РИА Новости командир расчета с позывным Связист.
"В ходе воздушной разведки мы засекли характерные признаки узла связи: несколько антенн, в том числе спутниковых, кабельные линии. Противник тщательно замаскировал объект, но наши операторы вскрыли его", - сообщил агентству Связист.
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Он добавил, что после обнаружения объекта был поднят FPV-дрон и прямым попаданием поражена "аппаратная".
"В результате оборудование уничтожено, связь прервана. Теперь враг не сможет оперативно передавать данные и координировать свои подразделения на этом направлении. Работаем на опережение — перерезаем вражеские коммуникации", - отметил военнослужащий.
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