Краткий пересказ от РИА ИИ Военнослужащий с позывным Орех прикрыл эвакуацию мирных жителей из Константиновки, уничтожив дрон-гексакоптер R-18 и несколько других БПЛА ВСУ.

Военнослужащие «Южной» группировки войск вывели мирных жителей из Константиновки в тыловые районы, где им была оказана помощь.

ВСУ постоянно атаковали дронами группу при эвакуации, но российские военнослужащие защитили мирных граждан.

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Военнослужащий с позывным Орех прикрыл эвакуацию мирных жителей из Константиновки, уничтожив дрон-гексакоптер R-18, а также несколько разведывательных БПЛА и FPV-дронов ВСУ, рассказал заместитель командира 89-го танкового полка 6 МСД, с позывным Каскад.

В военном ведомстве ранее сообщалось, что военнослужащие "Южной" группировки войск вывели мирных жителей из населенного пункта Константиновка в тыловые районы, где им было обеспечено безопасное укрытие, оказана первая медицинская помощь, также людей накормили горячей пищей и напоили чаем.

"Во время проведения эвакуации прикрывая группу (бойцов и мирных жителей - ред.) сверху, расчетами беспилотных систем были уничтожены несколько беспилотников противника. Помимо этого, боец-оператор с позывным Орех ликвидировал БПЛА гексакоптерного типа R-18, перерезав оптоволоконный кабель лопастями своего дрона, а также уничтожил несколько разведывательных и FPV-дронов ВСУ ", - рассказал Каскад на видео, предоставленном Минобороны РФ.

Он добавил, что противник не оставлял попыток уничтожить эвакуационную группу.

« "Там чудом спасли два раза гражданских людей, потому что были постоянные налеты FPV-дронов ВСУ, среди которых были даже БПЛА "Баба-Яга", но танковый полк их уничтожил. Слава Богу, все живы, никто не ранен и все обошлось без потерь", - уточнил Каскад.

Начальник психологической группы 89-го танкового полка 6 МСД с позывным Юрист рассказал, что при эвакуации мирных жителей было много препятствий и трудностей, так как ВСУ не давали спокойно их вывести, постоянно преследуя, атакуя их дронами.