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Российский боец прикрыл эвакуацию мирных жителей из Константиновки - РИА Новости, 04.08.2026
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05:05 04.08.2026
Российский боец прикрыл эвакуацию мирных жителей из Константиновки

Российский боец прикрыл эвакуацию людей из Константиновки, уничтожив БПЛА ВСУ

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкВС РФ освободили районы Константиновки в ДНР
ВС РФ освободили районы Константиновки в ДНР - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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ВС РФ освободили районы Константиновки в ДНР. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Военнослужащий с позывным Орех прикрыл эвакуацию мирных жителей из Константиновки, уничтожив дрон-гексакоптер R-18 и несколько других БПЛА ВСУ.
  • Военнослужащие «Южной» группировки войск вывели мирных жителей из Константиновки в тыловые районы, где им была оказана помощь.
  • ВСУ постоянно атаковали дронами группу при эвакуации, но российские военнослужащие защитили мирных граждан.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Военнослужащий с позывным Орех прикрыл эвакуацию мирных жителей из Константиновки, уничтожив дрон-гексакоптер R-18, а также несколько разведывательных БПЛА и FPV-дронов ВСУ, рассказал заместитель командира 89-го танкового полка 6 МСД, с позывным Каскад.
В военном ведомстве ранее сообщалось, что военнослужащие "Южной" группировки войск вывели мирных жителей из населенного пункта Константиновка в тыловые районы, где им было обеспечено безопасное укрытие, оказана первая медицинская помощь, также людей накормили горячей пищей и напоили чаем.
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"Во время проведения эвакуации прикрывая группу (бойцов и мирных жителей - ред.) сверху, расчетами беспилотных систем были уничтожены несколько беспилотников противника. Помимо этого, боец-оператор с позывным Орех ликвидировал БПЛА гексакоптерного типа R-18, перерезав оптоволоконный кабель лопастями своего дрона, а также уничтожил несколько разведывательных и FPV-дронов ВСУ", - рассказал Каскад на видео, предоставленном Минобороны РФ.
Он добавил, что противник не оставлял попыток уничтожить эвакуационную группу.
«
"Там чудом спасли два раза гражданских людей, потому что были постоянные налеты FPV-дронов ВСУ, среди которых были даже БПЛА "Баба-Яга", но танковый полк их уничтожил. Слава Богу, все живы, никто не ранен и все обошлось без потерь", - уточнил Каскад.
Начальник психологической группы 89-го танкового полка 6 МСД с позывным Юрист рассказал, что при эвакуации мирных жителей было много препятствий и трудностей, так как ВСУ не давали спокойно их вывести, постоянно преследуя, атакуя их дронами.
Он добавил, что российские военнослужащие прикладывали максимум усилий, чтобы в первую очередь защитить и обезопасить мирных граждан, которых они выводили из населенного пункта. "Бойцы полностью выполнили свой воинский долг по защите мирного населения", - заключил Юрист.
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