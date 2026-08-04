"Барышня, надо было выходить за другого": Васильев ответил жене Смолова

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дмитрий Васильев назвал неуместным возмущение Карины Истоминой, жены футболиста Федора Смолова, из-за замечания прохожего.
- Истомина выразила недовольство тем, что прохожий спустя восемь лет напомнил ее мужу о незабитом пенальти.
- Васильев отметил, что, выходя замуж за публичного человека, она должна была осознавать возможные претензии к ее мужу со стороны общественности.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости, Олег Богатов. Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев заявил РИА Новости, что считает неуместным возмущение жены футболиста Федора Смолова Карины Истоминой из-за слов прохожего, который спустя восемь лет напомнил ее мужу о незабитом пенальти на чемпионате мира 2018 года, поскольку она вышла замуж за публичного человека.
Основное и дополнительное время четвертьфинального матча между сборными России и Хорватии завершилось со счетом 2:2. Смолов первым исполнял удар в серии пенальти и пробил "паненкой". Голкипер хорватов Даниэль Субашич парировал удар. Сборная России уступила в серии со счетом 3:4 и завершила выступление на турнире. Истомина в соцсетях выразила недовольство тем, что прохожий спустя восемь лет напомнил ее мужу об этом ударе.
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"Сложно говорить, безответственным ли был удар Смолова. Может быть, это его стиль, который показался безответственным. Он не забил, но это спорт, и здесь нельзя винить спортсмена. Потому что таких примеров огромное количество, когда атлета можно казнить за то, что он что-то сделал не так. А если говорить про претензии его жены - ну тогда, барышня, надо было выходить замуж за непубличного человека", - сказал Васильев.
"Если бы муж был непопулярным человеком, то ее жизнь была бы спокойной. Смолов – известный человек, и, естественно, есть как почитатели его таланта, так и люди, которые имеют к нему определенные претензии. Так было и будет. И она знала, за кого выходит замуж, какие могут быть теперь вопросы?" - добавил собеседник агентства.
Смолову 36 лет. Последним профессиональным клубом форварда был "Краснодар", с которым он стал чемпионом России в сезоне-2024/25. Футболист провел за сборную России 45 матчей и забил 16 мячей.
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2 июля 2019, 12:32