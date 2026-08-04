"Барышня, надо было выходить за другого": Васильев ответил жене Смолова

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"Сложно говорить, безответственным ли был удар Смолова. Может быть, это его стиль, который показался безответственным. Он не забил, но это спорт, и здесь нельзя винить спортсмена. Потому что таких примеров огромное количество, когда атлета можно казнить за то, что он что-то сделал не так. А если говорить про претензии его жены - ну тогда, барышня, надо было выходить замуж за непубличного человека", - сказал Васильев.