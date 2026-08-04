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Количество бригад скорой помощи увеличилось на 16% в Подмосковье - РИА Новости, 04.08.2026
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Новости Подмосковья
 
15:41 04.08.2026
Количество бригад скорой помощи увеличилось на 16% в Подмосковье

Количество бригад скорой помощи выросло на 16% за три года в Подмосковье

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Автомобили скорой медицинской помощи
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Число бригад скорой помощи увеличилось на 16% в Подмосковье за три года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
"На бригады скорой помощи ежедневно ложится высокая нагрузка, поэтому мы уделяем особое внимание развитию службы и укреплению ее кадрового состава. За три года количество выездных бригад в Подмосковье увеличилось с 545 до 633 — это на 88 бригад больше", — рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья — министр здравоохранения региона Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба.
Он добавил, что благодаря этому удается повышать доступность экстренной медицинской помощи для жителей региона.
Для привлечения новых специалистов и поддержки уже работающих медиков в Подмосковье действует широкий комплекс мер социальной поддержки, в том числе программы "Социальная ипотека", "Приведи друга", компенсация аренды жилья и другие.
В ведомстве подчеркнули, что в этом году на Московской областной станции скорой медицинской помощи проходят практику рекордное количество студентов — более 1,2 тысячи человек. Еще одним этапом модернизации службы стало оснащение всех выездных бригад скорой помощи новыми отечественными планшетами.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Скорая помощь
 
 
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