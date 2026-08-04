Количество бригад скорой помощи увеличилось на 16% в Подмосковье

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Число бригад скорой помощи увеличилось на 16% в Подмосковье за три года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

"На бригады скорой помощи ежедневно ложится высокая нагрузка, поэтому мы уделяем особое внимание развитию службы и укреплению ее кадрового состава. За три года количество выездных бригад в Подмосковье увеличилось с 545 до 633 — это на 88 бригад больше", — рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья — министр здравоохранения региона Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба.

Он добавил, что благодаря этому удается повышать доступность экстренной медицинской помощи для жителей региона.

Для привлечения новых специалистов и поддержки уже работающих медиков в Подмосковье действует широкий комплекс мер социальной поддержки, в том числе программы "Социальная ипотека", "Приведи друга", компенсация аренды жилья и другие.