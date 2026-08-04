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Система электроснабжения ЗАЭС остается уязвимой, заявили на станции - РИА Новости, 04.08.2026
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17:29 04.08.2026 (обновлено: 17:52 04.08.2026)
Система электроснабжения ЗАЭС остается уязвимой, заявили на станции

ЗАЭС запитана только по одной ЛЭП, что делает систему электроснабжения уязвимой

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЗапорожская АЭС
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Запорожская АЭС запитана по линии «Ферросплавная-1», линия «Днепровская» до сих пор остается без напряжения.
  • На ЗАЭС произошло кратковременное отключение внешнего электроснабжения, которое было восстановлено в течение часа.
  • Линия электропередачи 750 кВ «Днепровская» полностью восстановлена, но не введена в работу, что делает систему электроснабжения станции уязвимой.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Запорожская АЭС запитана по линии "Ферросплавная-1", линия "Днепровская" до сих пор остается без напряжения, что делает систему электроснабжения уязвимой, сообщила пресс-служба станции.
Кратковременное отключение внешнего электроснабжения произошло на ЗАЭС, в течение часа оно было восстановлено, сообщила станция во вторник. Как заявили на объекте, произошедшее "еще раз подтверждает сохраняющуюся неустойчивость схемы внешнего электроснабжения станции". И это несмотря на то, что линия электропередачи 750 кВ "Днепровская" была полностью восстановлена специалистами ЗАЭС еще 21 июня.
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"Она до сих пор не введена в работу и остается без напряжения. В результате станция продолжает получать внешнее электроснабжение только по одной линии - 330 кВ "Ферросплавная-1", что делает систему внешнего энергоснабжения более уязвимой к любым техническим сбоям и внешним воздействиям", - говорится в сообщении пресс-службы.
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