Система электроснабжения ЗАЭС остается уязвимой, заявили на станции

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"Она до сих пор не введена в работу и остается без напряжения. В результате станция продолжает получать внешнее электроснабжение только по одной линии - 330 кВ "Ферросплавная-1", что делает систему внешнего энергоснабжения более уязвимой к любым техническим сбоям и внешним воздействиям", - говорится в сообщении пресс-службы.