Российские синхронистки выиграли второе золото на чемпионате Европы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сборная России по синхронному плаванию одержала победу в групповой технической программе на чемпионате Европы в Париже.
- Российские синхронистки набрали 303,2467 балла и завоевали вторую золотую медаль на турнире.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Сборная России по синхронному плаванию одержала победу в групповой технической программе на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже.
Кира Черезова, Валентина Герасимова, Екатерина Коссова, Светлана Павлова, Елена Шабанова, Александра Шмидт, Елизавета Смирнова и Ольга Тютюник набрали 303,2467 балла. Второе место заняла сборная Испании (296,4299), третье - команда Италии (284,6725).
Эта золотая медаль стала второй для российских спортсменов на турнире. Первое золото 3 августа также завоевали синхронистки, победив в произвольной программе групп. Всего в активе российских спортсменов на турнире девять медалей.
Чемпионат Европы по водным видам спорта проходит в Париже с 31 июля по 16 августа. Российские спортсмены выступают в нейтральном статусе.