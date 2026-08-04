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Российские синхронистки выиграли второе золото на чемпионате Европы - РИА Новости Спорт, 04.08.2026
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18:04 04.08.2026 (обновлено: 18:08 04.08.2026)
Российские синхронистки выиграли второе золото на чемпионате Европы

Российские синхронистки победили в групповой технической программе на ЧЕ-2026

© REUTERS / Gonzalo FuentesРоссийские синхронистки во время выступления на Чемпионате Европы в Париже
Российские синхронистки во время выступления на Чемпионате Европы в Париже - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© REUTERS / Gonzalo Fuentes
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сборная России по синхронному плаванию одержала победу в групповой технической программе на чемпионате Европы в Париже.
  • Российские синхронистки набрали 303,2467 балла и завоевали вторую золотую медаль на турнире.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Сборная России по синхронному плаванию одержала победу в групповой технической программе на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже.
Кира Черезова, Валентина Герасимова, Екатерина Коссова, Светлана Павлова, Елена Шабанова, Александра Шмидт, Елизавета Смирнова и Ольга Тютюник набрали 303,2467 балла. Второе место заняла сборная Испании (296,4299), третье - команда Италии (284,6725).
Эта золотая медаль стала второй для российских спортсменов на турнире. Первое золото 3 августа также завоевали синхронистки, победив в произвольной программе групп. Всего в активе российских спортсменов на турнире девять медалей.
Чемпионат Европы по водным видам спорта проходит в Париже с 31 июля по 16 августа. Российские спортсмены выступают в нейтральном статусе.
Российские синхронистки празднуют победу на Чемпионате Европы в Париже - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
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