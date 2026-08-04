Российские синхронистки выиграли второе золото на чемпионате Европы

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Сборная России по синхронному плаванию одержала победу в групповой технической программе на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже.

Эта золотая медаль стала второй для российских спортсменов на турнире. Первое золото 3 августа также завоевали синхронистки, победив в произвольной программе групп. Всего в активе российских спортсменов на турнире девять медалей.