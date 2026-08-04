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"Русские украли нашу идею". Испанка психанула после триумфа России на ЧЕ - РИА Новости Спорт, 04.08.2026
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15:20 04.08.2026 (обновлено: 16:37 04.08.2026)
"Русские украли нашу идею". Испанка психанула после триумфа России на ЧЕ

Испанская синхронистка Ожогина обвинила Россию в воровстве победы на ЧЕ

© REUTERS / Gonzalo FuentesРоссийские синхронистки празднуют победу на Чемпионате Европы в Париже
Российские синхронистки празднуют победу на Чемпионате Европы в Париже - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© REUTERS / Gonzalo Fuentes
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Александр Говоров
Александр Говоров
Шеф-редактор РИА Новости Спорт
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Российские синхронистки одержали красивую победу в командах на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже, оставив позади сборные Испании и Италии. Если последние достойно приняли этот результат, то испанки обвинили Россию в воровстве и недостойном поведении. Только вот все их нападки абсолютно пустые и не подкреплены адекватными фактами.

Россия заслуженно победила и радовалась

Сборная России выступает во Франции в нейтральном статусе, но это не помешало нашим девушкам великолепно проявить себя на европейском первенстве. Успех синхронисток стал первым золотом России на турнире и наверняка зарядит дополнительной мотивацией всех остальных наших ребят в других дисциплинах. Сама победа получилась невероятно крутой, но в то же время вызвала небывалый скандал для синхронного плавания.
Начнем с того, что россиянки уверенно выступили в квалификации и опережали испанок, которые шли на втором месте. Мало кто сомневался, что основная борьба будет идти именно между двумя этими командами. Перед финалом испанки заявили усложненный набор элементов, что требовало соответствующей реакции от России. Потому что иначе был большой шанс уступить золото.
Собственно, Испания предсказуемо захватила лидерство, и все ждали ответа от россиянок. И наши девушки сумели всех поразить! Они тоже увеличили сложность своей программы, чего хватило для итоговой победы. Причем судьи перед этим взяли продолжительную паузу, но отдали первое место России. Ситуация была явно нестандартной и требовала тщательного изучения, по их мнению. Но самое интересное произошло уже после завершения соревнований. Причем на пьедестале и церемонии награждения все девушки мило приветствовали друг друга. Тогда едва ли кто мог представить, чем же все обернется.
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"Поведение русских нельзя назвать достойным"

Сначала возмутилась тренер юношеской команды США Инга Гребенюк-Гиллер, хотя, казалось бы, какое ей вообще дело до разборок европейских сборных. Но она опубликовала большой пост в социальных сетях, где указала на то, что Испания первой показала инновационный гибридный элемент, который должен был принести ей победы. А Россия же просто взяла и все скопировала, что стало главной причиной завоевания золотых медалей.
Вскоре к атаке на наших девушек подключились и сами испанки. Они с радостью делились в соцсетях постом Гребенюк-Гиллер, а Алиса Ожогина продвинулась в своих обвинениях еще дальше и опубликовала личное развернутое мнение. Спортсменка родилась в России, но в раннем возрасте уехала в Испанию, где сейчас выступает в национальной сборной.
«
“Я не хотела вмешиваться в такие конфликты, но не могу молчать. Я наполовину русская, а наполовину испанка. Всегда поддерживала обе страны и радовалась возвращению россиянок в синхронном плавании. Но сейчас у меня нет слов. Хочется понять, что было в голове у русских, когда они принимали это решение? Неужели эта медаль настолько ценна, что ради нее они готовы пойти на кражу? Да, они украли нашу идею. Их поведение нельзя назвать справедливым, этичным или достойным. Это неправильно праздновать такую победу”, - написала она.
Все это выглядит максимально странно, потому что скопировать сложный элемент в такой короткий срок было бы явно проблематично. Да и вообще что-то подсматривать у конкурентов это обычное дело, и довольно глупо взывать к этике, когда сами же испанки и другие сборные подглядывали за элементы россиянок ранее. Наша сборная не сделала ничего против правил и имеет полное право радоваться заслуженному золоту. Ровно об этом высказалась и бывший главный тренер команды легендарная Татьяна Покровская.
"Я хочу прежде всего сказать: победителей не судят. Что значит "украли идею"? Всю жизнь в синхронном плавании кто-то у кого-то что-то крадет. И у нас в первую очередь. Что такое украсть? Люди переработали эту идею, сделали, технично отработали. Если они считают, что это их идея... В общем-то, правила синхронного плавания разрешают такую связку, какую-то не совсем нормальную, которая создает хаос на воде", - сказала она в беседе с РИА Новости.
Испанкам же пора снова привыкать ко вторым ролям. Что ж, возможно так сильно их и раздражает.
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