Американский самолет-разведчик пять часов летал у Калининградской области

Краткий пересказ от РИА ИИ Самолет-разведчик ВВС США Bombardier ARTEMIS II провел патрулирование вокруг Калининградской области в течение почти пяти часов.

Самолет совершил три круга над территорией Польши и Литвы, не приближаясь к границам России ближе чем на 50 км.

ВАШИНГТОН, 4 авг - РИА Новости. Самолет-разведчик, используемый ВВС США, во вторник почти пять часов проводил патрулирование вокруг Калининградской области, выяснило РИА Новости на основе полетных данных.

Самолет Bombardier ARTEMIS II вылетел с авиабазы "Михаил Когэлничану" в Румынии около 8.40 мск и направился на север через территорию Венгрии , Словакии и Польши.

Примерно в 10.55 мск, находясь в районе польского города Августов, борт совершил резкий поворот на запад и начал круговые облеты Калининградской области.

Так он совершил три круга вокруг российской территории, пролетая в небе над Польшей и Литвой и не приближаясь к границам РФ ближе чем на 50 км.

Около 15.40 мск самолет-разведчик прекратил патрулирование и направился на базу.

Борт был переоборудован американской компанией Leidos из бизнес-джета под нужды радиолокационной разведки. В военной модификации он получил название ARTEMIS II. Всего по заказу Пентагона было создано две таких машины Они предназначены прежде всего для перехвата, записи и расшифровки данных на большом расстоянии.