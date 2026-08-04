Американский самолет-разведчик пять часов летал у Калининградской области

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Самолет-разведчик ВВС США Bombardier ARTEMIS II провел патрулирование вокруг Калининградской области в течение почти пяти часов.
- Самолет совершил три круга над территорией Польши и Литвы, не приближаясь к границам России ближе чем на 50 км.
ВАШИНГТОН, 4 авг - РИА Новости. Самолет-разведчик, используемый ВВС США, во вторник почти пять часов проводил патрулирование вокруг Калининградской области, выяснило РИА Новости на основе полетных данных.
Примерно в 10.55 мск, находясь в районе польского города Августов, борт совершил резкий поворот на запад и начал круговые облеты Калининградской области.
Так он совершил три круга вокруг российской территории, пролетая в небе над Польшей и Литвой и не приближаясь к границам РФ ближе чем на 50 км.
Около 15.40 мск самолет-разведчик прекратил патрулирование и направился на базу.
Борт был переоборудован американской компанией Leidos из бизнес-джета под нужды радиолокационной разведки. В военной модификации он получил название ARTEMIS II. Всего по заказу Пентагона было создано две таких машины Они предназначены прежде всего для перехвата, записи и расшифровки данных на большом расстоянии.
Bombardier ARTEMIS II регулярно летает по такому маршруту. Также он часто совершает полеты в южном районе Черного моря. Последний раз он был замечен там в понедельник, а на прошлой неделе патрулировал там три дня подряд.