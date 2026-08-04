Саакашвили заявил о нечеловеческих условиях содержания в заключении

Краткий пересказ от РИА ИИ Михаил Саакашвили заявил, что условия его содержания в заключении являются бесчеловечными и приравниваются к пыткам.

По его словам, он содержится в маленькой, темной, непроветриваемой камере с антисанитарными условиями, и аналогичные условия у других политзаключенных.

Саакашвили утверждает, что ему было запрещено совершать телефонные звонки, отказывают во встречах с консулом Украины и доступе к украинским печатным и видеоматериалам, а также международным делегациям отказывали в посещении.

ТБИЛИСИ, 4 авг — РИА Новости. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что условия его содержания в заключении являются бесчеловечными и, по международным нормам, приравниваются к пыткам, соответствующее заявление он опубликовал на странице в соцсети Facebook*.

По словам Саакашвили , он содержится в маленькой, темной, непроветриваемой камере с антисанитарными условиями. Он также утверждает, что в аналогичных условиях находятся и другие политзаключенные.

"1 октября исполнится пять лет моего заключения — ровно столько же, сколько в плену провел Сервантес. Столь длительное содержание в одиночной камере по международным нормам приравнивается к пыткам и бесчеловечному обращению", — написал Саакашвили.

Экс-президент также заявил, что тюрьма расположена рядом с цементным заводом, который, по его словам, принадлежит основателю правящей партии "Грузинская мечта" Бидзине Иванишвили , а пыль от предприятия якобы затрудняет дыхание.

Кроме того, Саакашвили утверждает, что на протяжении всего срока заключения ему было запрещено совершать телефонные звонки, за исключением нескольких минут разговора с дочерью Алисой раз в неделю. По его словам, ему также отказывают во встречах с консулом Украины, доступе к украинским печатным и видеоматериалам, а адвокатам запрещают приносить фотографии его детей и внука. Он также заявил, что международным, правительственным и парламентским делегациям неоднократно отказывали в посещении.

В завершение Саакашвили заявил, что с ним обращаются "как с военнопленным", обвинив грузинские власти в попытке сломить его волю.

Власти Грузии ранее неоднократно отвергали обвинения бывшего президента в ненадлежащем обращении и заявляли, что условия его содержания соответствуют требованиям законодательства.

Саакашвили в Грузии обвинялся по пяти уголовным делам, в том числе об избиении грузинского депутата Валерия Гелашвили, о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани, о растрате госсредств, о разгоне акции протеста в 2007 году и о незаконном пересечении границы. Согласно вынесенным четырем приговорам, Саакашвили придется отбывать наказание до 2034 года.