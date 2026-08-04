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Росстандарт принял ГОСТ на правильное управление работниками - РИА Новости, 04.08.2026
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06:52 04.08.2026 (обновлено: 07:03 04.08.2026)
Росстандарт принял ГОСТ на правильное управление работниками

Росстандарт рекомендовал поощрять сотрудников, а не принуждать их к работе

© iStock.com / HalfpointСотрудники в офисе
Сотрудники в офисе - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© iStock.com / Halfpoint
Сотрудники в офисе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Росстандарт принял ГОСТ на управление безопасностью труда и охраной здоровья, который рекомендует поощрять и поддерживать сотрудников, а не принуждать их к работе.
  • Организации должны регулярно проводить консультации с работниками, вовлекать их в процесс принятия решений и обеспечивать четкую постановку задач.
  • ГОСТ вступит в силу с 1 февраля 2027 года.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Росстандарт принял ГОСТ на управление безопасностью труда и охраной здоровья, который рекомендует поощрять и поддерживать сотрудников, а не принуждать их к работе, следует из электронной базы ведомства, которую изучило РИА Новости.
"Поощрение и поддержка участия (в труде - ред.), а не принуждение к нему, с большей вероятностью обеспечат результативность и устойчивость", - сказано в документе.
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Там также отмечается, что организациям следует регулярно проводить консультации с работниками и обмениваться с ними информацией, вовлекать их в процесс принятия решений компании и поощрять стремление каждого внести вклад в общее дело. В коллективе необходимо поддерживать принцип "равный - равному" и давать сотрудникам обратную связь.
Организациям также стоит работать над тем, чтобы перед работниками были четко поставлены задачи и они понимали, какие поручения и для чего им нужно выполнить.
"Неопределенность в отношении задач, отсутствие управления рабочей нагрузкой, неопределенность функций", - перечисляются в документе примерные рабочие ситуации, которые необходимо предотвращать.
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Организациям необходимо регулярно анализировать рабочие задания, график сотрудников и должностные инструкции. Следует избегать внедрения "машинного темпа", отмечается в документе, или "непредсказуемого графика работы".
Отдельный блок рекомендаций в ГОСТе также посвящен межличностным отношениям на работе. В документе подчеркивается, что в коллективе не должно быть буллинга, социальной изоляции и неравенства, а лидерам не следует скрывать информацию и злоупотреблять полномочиями.
ГОСТ заработает с 1 февраля 2027 года.
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