Росстандарт принял ГОСТ на правильное управление работниками

Краткий пересказ от РИА ИИ Росстандарт принял ГОСТ на управление безопасностью труда и охраной здоровья, который рекомендует поощрять и поддерживать сотрудников, а не принуждать их к работе.

Организации должны регулярно проводить консультации с работниками, вовлекать их в процесс принятия решений и обеспечивать четкую постановку задач.

ГОСТ вступит в силу с 1 февраля 2027 года.

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Росстандарт принял ГОСТ на управление безопасностью труда и охраной здоровья, который рекомендует поощрять и поддерживать сотрудников, а не принуждать их к работе, следует из электронной базы ведомства, которую изучило РИА Новости.

"Поощрение и поддержка участия (в труде - ред.), а не принуждение к нему, с большей вероятностью обеспечат результативность и устойчивость", - сказано в документе.

Там также отмечается, что организациям следует регулярно проводить консультации с работниками и обмениваться с ними информацией, вовлекать их в процесс принятия решений компании и поощрять стремление каждого внести вклад в общее дело. В коллективе необходимо поддерживать принцип "равный - равному" и давать сотрудникам обратную связь.

Организациям также стоит работать над тем, чтобы перед работниками были четко поставлены задачи и они понимали, какие поручения и для чего им нужно выполнить.

"Неопределенность в отношении задач, отсутствие управления рабочей нагрузкой, неопределенность функций", - перечисляются в документе примерные рабочие ситуации, которые необходимо предотвращать.

Организациям необходимо регулярно анализировать рабочие задания, график сотрудников и должностные инструкции. Следует избегать внедрения "машинного темпа", отмечается в документе, или "непредсказуемого графика работы".

Отдельный блок рекомендаций в ГОСТе также посвящен межличностным отношениям на работе. В документе подчеркивается, что в коллективе не должно быть буллинга, социальной изоляции и неравенства, а лидерам не следует скрывать информацию и злоупотреблять полномочиями.