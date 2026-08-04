В России выросли продажи узких джинсов

Краткий пересказ от РИА ИИ В России растет спрос на облегающие вещи и более структурные силуэты.

Мужчины увеличили покупки узких джинсов за первое полугодие в 2,5 раза, а женщины — в 1,5 раза.

Продажи леггинсов в женском сегменте выросли в 2 раза, а интерес к другим моделям более облегающего фасона, таким как приталенные рубашки и жилеты, также увеличился.

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. В России растет спрос на облегающие вещи и более структурные силуэты: мужчины увеличили покупки узких джинсов за первое полугодие в 2,5 раза, а женщины - в 1,5 раза, выяснили для РИА Новости аналитики Ozon.

« "Одним из трендов стало возвращение интереса к более структурным силуэтам и вещам со скинни-посадкой. По данным аналитиков, в женском и мужском гардеробе растет спрос на облегающие вещи", - говорится в сообщении.

"Среди мужчин также усилился интерес к более выразительным образам и экспериментам со стилем: так, спрос на узкие джинсы увеличился в 2,5 раза, на жилеты почти в 1,5 раза", - добавили там. Отмечается, что одним из самых неожиданных трендов стал рост популярности спортивных мужских боди - их покупают в 2,5 раза чаще, чем год назад.

В женском сегменте растут продажи леггинсов - в 2 раза за тот же период, на джинсы скинни-клеш - в 1,5 раза. Растет интерес и к другим моделям более облегающего фасона: приталенные рубашки и жилеты стали покупать в 1,8 раза чаще, пиджаки и жакеты - почти в 1,5 раза, кроп-топы - в 1,6 раза. Продажи юбок-карандашей выросли на 40%.