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В России выросли продажи узких джинсов - РИА Новости, 04.08.2026
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12:20 04.08.2026
В России выросли продажи узких джинсов

Ozon: в России растет спрос на облегающие вещи

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкПродавец раскладывает одежду в магазине
Продавец раскладывает одежду в магазине - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Продавец раскладывает одежду в магазине . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В России растет спрос на облегающие вещи и более структурные силуэты.
  • Мужчины увеличили покупки узких джинсов за первое полугодие в 2,5 раза, а женщины — в 1,5 раза.
  • Продажи леггинсов в женском сегменте выросли в 2 раза, а интерес к другим моделям более облегающего фасона, таким как приталенные рубашки и жилеты, также увеличился.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. В России растет спрос на облегающие вещи и более структурные силуэты: мужчины увеличили покупки узких джинсов за первое полугодие в 2,5 раза, а женщины - в 1,5 раза, выяснили для РИА Новости аналитики Ozon.
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"Одним из трендов стало возвращение интереса к более структурным силуэтам и вещам со скинни-посадкой. По данным аналитиков, в женском и мужском гардеробе растет спрос на облегающие вещи", - говорится в сообщении.
"Среди мужчин также усилился интерес к более выразительным образам и экспериментам со стилем: так, спрос на узкие джинсы увеличился в 2,5 раза, на жилеты почти в 1,5 раза", - добавили там. Отмечается, что одним из самых неожиданных трендов стал рост популярности спортивных мужских боди - их покупают в 2,5 раза чаще, чем год назад.
В женском сегменте растут продажи леггинсов - в 2 раза за тот же период, на джинсы скинни-клеш - в 1,5 раза. Растет интерес и к другим моделям более облегающего фасона: приталенные рубашки и жилеты стали покупать в 1,8 раза чаще, пиджаки и жакеты - почти в 1,5 раза, кроп-топы - в 1,6 раза. Продажи юбок-карандашей выросли на 40%.
Базовый верх также становится более прилегающим: облегающие футболки покупают в 1,8 раза чаще, лонгсливы - более чем в два раза, водолазки - на треть. Спрос вырос и на аксессуары - так, узкие ремни стали покупать в 1,6 раза чаще.
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