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Посол России рассказал о готовности страны работать с Марокко в сфере ИИ - РИА Новости, 04.08.2026
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02:49 04.08.2026 (обновлено: 02:53 04.08.2026)
Посол России рассказал о готовности страны работать с Марокко в сфере ИИ

Посол Беляев: Россия готова делиться с Марокко экспертизой в области ИИ

© РИА Новости / Сгенерировано ИИИскусственный интеллект
Искусственный интеллект - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© РИА Новости / Сгенерировано ИИ
Искусственный интеллект. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия готова делиться с Марокко экспертизой в области искусственного интеллекта, сказал в интервью посол России в Рабате Игорь Беляев.
  • В России активно формируется нормативная база, разрабатываются стандарты и накапливается практический опыт применения ИИ.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Россия готова делиться с Марокко экспертизой в области искусственного интеллекта, в том числе и в сфере формирования системы регулирования, сказал в интервью РИА Новости посол РФ в Рабате Игорь Беляев.
"Сегодня мы готовы делиться с партнерами экспертизой в области искусственного интеллекта - как с точки зрения технологических решений, так и в части формирования эффективной системы регулирования", - указал Беляев.
Он отметил, что в России сейчас активно формируется нормативная база, разрабатываются стандарты, а также накапливается практический опыт применения ИИ, и эти компетенции могут быть использованы марокканской стороной.
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