Посол России рассказал о готовности страны работать с Марокко в сфере ИИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия готова делиться с Марокко экспертизой в области искусственного интеллекта, сказал в интервью посол России в Рабате Игорь Беляев.
- В России активно формируется нормативная база, разрабатываются стандарты и накапливается практический опыт применения ИИ.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Россия готова делиться с Марокко экспертизой в области искусственного интеллекта, в том числе и в сфере формирования системы регулирования, сказал в интервью РИА Новости посол РФ в Рабате Игорь Беляев.
"Сегодня мы готовы делиться с партнерами экспертизой в области искусственного интеллекта - как с точки зрения технологических решений, так и в части формирования эффективной системы регулирования", - указал Беляев.
Он отметил, что в России сейчас активно формируется нормативная база, разрабатываются стандарты, а также накапливается практический опыт применения ИИ, и эти компетенции могут быть использованы марокканской стороной.