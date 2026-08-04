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Россельхознадзор ограничил транзит мяса птицы из Евросоюза - РИА Новости, 04.08.2026
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16:38 04.08.2026 (обновлено: 19:45 04.08.2026)
Россельхознадзор ограничил транзит мяса птицы из Евросоюза

Россельхознадзор ограничил транзит через Россию мяса птицы из ЕС

© AP Photo / Virginia MayoФлаги Евросоюза перед зданием штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
Флаги Евросоюза перед зданием штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Евросоюза перед зданием штаб-квартиры ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россельхознадзор с 5 августа вводит временные ограничения на транзит через Россию мяса и субпродуктов птицы из Евросоюза.
  • Их цель — предотвращение распространения эпизоотий и защита потребителей.
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Россельхознадзор с 5 августа вводит временные ограничения на транзит через Россию мяса и субпродуктов птицы из Евросоюза, сообщило ведомство.
Там объяснили, что решение принято для предотвращения распространения эпизоотий и защиты потребителей, а также по факту незаконной перевозки субпродуктов птицы якобы немецкого происхождения через Польшу.
«
"Груз пересек границу Таможенного союза на транспортном средстве с польскими номерными знаками и следовал транзитом через Россию в Узбекистан по фальсифицированным ветеринарным сертификатам", — говорится в публикации.
Ограничения будут действовать до окончания переговоров с Еврокомиссией по результатам расследования нарушений.
До 6 августа включительно допускается транзит продукции, сертифицированной и отгруженной до 5 августа, добавили в Россельхознадзоре.
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РоссияФедеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)ЕвросоюзВ миреПольшаУзбекистанЕврокомиссияТаможенный союз
 
 
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