Роспотребнадзор рассказал, как избежать острых кишечных инфекций

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Ситуация по острым кишечным инфекциям в России остается стабильной.
- Для профилактики заболеваний необходимо строго соблюдать правила личной гигиены, использовать бутилированную или кипяченую воду и тщательно промывать овощи, фрукты, зелень и ягоды.
- При появлении симптомов заболевания следует незамедлительно обратиться за медицинской помощью.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Ситуация по острым кишечным инфекциям в России является стабильной, однако не стоит забывать о профилактике, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.
"В РФ эпидемиологическая ситуация по острым кишечным инфекциям в настоящее время остается стабильной. Однако для профилактики заболеваний необходимо строго соблюдать правила личной гигиены: тщательно мыть руки с мылом перед приготовлением и приемом пищи, после посещения туалета, общественных мест, поездок в транспорте, а также после контакта с животными", - говорится в сообщении.
В ведомстве пояснили, что для питья рекомендуется использовать бутилированную или кипяченую воду, не употреблять воду из неизвестных источников и не использовать лед, происхождение которого вызывает сомнения. Овощи, фрукты, зелень и ягоды следует тщательно промывать под проточной водой, а при необходимости – дополнительно обдавать кипятком.
"При появлении симптомов заболевания – тошноты, рвоты, диареи, болей в животе, повышения температуры – следует незамедлительно обратиться за медицинской помощью и не заниматься самолечением", - уточнили в Роспотребнадзоре.