Роспотребнадзор рассказал, как избежать острых кишечных инфекций

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Ситуация по острым кишечным инфекциям в России является стабильной, однако не стоит забывать о профилактике, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.

В ведомстве пояснили, что для питья рекомендуется использовать бутилированную или кипяченую воду, не употреблять воду из неизвестных источников и не использовать лед, происхождение которого вызывает сомнения. Овощи, фрукты, зелень и ягоды следует тщательно промывать под проточной водой, а при необходимости – дополнительно обдавать кипятком.