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Экс-депутат назвал закрытие Латвией границы с Белоруссией агитацией - РИА Новости, 04.08.2026
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12:58 04.08.2026
Экс-депутат назвал закрытие Латвией границы с Белоруссией агитацией

Росликов: закрытие Латвией границы с Белоруссией является предвыборной агитацией

© Фото : Государственная пограничная охрана ЛатвииЛатвийско-белорусская граница
Латвийско-белорусская граница - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© Фото : Государственная пограничная охрана Латвии
Латвийско-белорусская граница. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывший депутат латвийского сейма и Рижской думы Алексей Росликов заявил, что закрытие Латвией границы с Белоруссией является предвыборной агитацией латвийских националистов.
  • Министр внутренних дел Латвии Янис Домбрава заявил, что латвийско-белорусская граница закрыта по техническим причинам.
  • Росликов считает технические причины закрытия границы неубедительными, так как у пограничников есть необходимое оборудование для контроля ситуации.
МИНСК, 4 авг - РИА Новости. Закрытие Латвией границы с Белоруссией является предвыборной агитацией латвийских националистов, заявил РИА Новости бывший депутат латвийского сейма и Рижской думы Алексей Росликов.
Министр внутренних дел Латвии Янис Домбрава в пятницу заявил, что латвийско-белорусская граница закрыта по техническим причинам. В последнее время на границе функционировал только один пункт пропуска из двух. Латвия в сентябре 2023 года приостановила работу второго пункта пропуска "для предотвращения угроз нелегальной миграции".
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"Предвыборная агитация наших националистов, они таким образом пытаются просто мобилизовать националистически настроенный электорат, который будет счастлив любым проблемам, как им кажется, которые будут происходить в Республике Беларусь и в России", - сказал Росликов.
Он отметил, что это решение не принесет никаких проблем Белоруссии, а Латвия снова находится в состоянии "собственной порки".
По словам бывшего депутата, объяснение закрытия границы техническими причинами являются абсолютной глупостью.
"Потому что у наших пограничников есть не только стационарные компьютеры, но и система переносного контроля и фиксации, ноутбуки, что абсолютно решает ситуацию", - добавил он.
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