Экс-депутат назвал закрытие Латвией границы с Белоруссией агитацией

Он отметил, что это решение не принесет никаких проблем Белоруссии, а Латвия снова находится в состоянии "собственной порки".

"Потому что у наших пограничников есть не только стационарные компьютеры, но и система переносного контроля и фиксации, ноутбуки, что абсолютно решает ситуацию", - добавил он.