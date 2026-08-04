Фигурант дела о взятках от сотрудников Baza из Белгорода ушел на СВО

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Уголовное дело бывшего полицейского Александра Селиванова о получении взяток от сотрудников издания Baza приостановлено.
- Рассмотрение дела Селиванова приостановлено, поскольку он заключил контракт на службу в зоне СВО.
БЕЛГОРОД, 4 авг - РИА Новости. Уголовное дело бывшего полицейского Александра Селиванова о получении взяток от сотрудников издания Baza приостановлено, поскольку он заключил контракт на службу в зоне СВО, сообщили РИА Новости в пресс-службе Октябрьского районного суда Белгорода.
Ранее сообщалось, что уголовные дела в отношении бывших полицейских о получении взяток от сотрудников издания Baza рассмотрят в Белгороде и Красноярске. В начале июля дело Селиванова поступило в Октябрьский районный суд Белгорода.
Как следует из материалов дела, опубликованных на сайте суда, производство по делу Селиванова приостановлено 13 июля 2026 года.
"Он контракт заключил, поэтому приостановили (рассмотрение дела - ред.)", - сказал собеседник агентства.
Уголовное дело было возбуждено в отношении главного редактора издания Baza Глеба Трифонова и продюсера Татьяны Лукьяновой за дачу взятки. Оба были сначала помещены в СИЗО, а затем переведены под домашний арест, дав признательные показания. По данным следствия, Селиванов вместе с двумя другими сотрудниками правоохранительных органов в течение двух лет передавал служебную информацию Telegram-каналу Baza в обмен на взятки.