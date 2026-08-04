Фигурант дела о взятках от сотрудников Baza из Белгорода ушел на СВО

БЕЛГОРОД, 4 авг - РИА Новости. Уголовное дело бывшего полицейского Александра Селиванова о получении взяток от сотрудников издания Baza приостановлено, поскольку он заключил контракт на службу в зоне СВО, сообщили РИА Новости в пресс-службе Октябрьского районного суда Белгорода.

Уголовное дело было возбуждено в отношении главного редактора издания Baza Глеба Трифонова и продюсера Татьяны Лукьяновой за дачу взятки. Оба были сначала помещены в СИЗО, а затем переведены под домашний арест, дав признательные показания. По данным следствия, Селиванов вместе с двумя другими сотрудниками правоохранительных органов в течение двух лет передавал служебную информацию Telegram-каналу Baza в обмен на взятки.