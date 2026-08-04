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Фигурант дела о взятках от сотрудников Baza из Белгорода ушел на СВО - РИА Новости, 04.08.2026
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00:24 04.08.2026
Фигурант дела о взятках от сотрудников Baza из Белгорода ушел на СВО

Фигурант дела о взятках от работников Baza экс-полицейский Селиванов ушел на СВО

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Уголовное дело бывшего полицейского Александра Селиванова о получении взяток от сотрудников издания Baza приостановлено.
  • Рассмотрение дела Селиванова приостановлено, поскольку он заключил контракт на службу в зоне СВО.
БЕЛГОРОД, 4 авг - РИА Новости. Уголовное дело бывшего полицейского Александра Селиванова о получении взяток от сотрудников издания Baza приостановлено, поскольку он заключил контракт на службу в зоне СВО, сообщили РИА Новости в пресс-службе Октябрьского районного суда Белгорода.
Ранее сообщалось, что уголовные дела в отношении бывших полицейских о получении взяток от сотрудников издания Baza рассмотрят в Белгороде и Красноярске. В начале июля дело Селиванова поступило в Октябрьский районный суд Белгорода.
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Как следует из материалов дела, опубликованных на сайте суда, производство по делу Селиванова приостановлено 13 июля 2026 года.
"Он контракт заключил, поэтому приостановили (рассмотрение дела - ред.)", - сказал собеседник агентства.
Уголовное дело было возбуждено в отношении главного редактора издания Baza Глеба Трифонова и продюсера Татьяны Лукьяновой за дачу взятки. Оба были сначала помещены в СИЗО, а затем переведены под домашний арест, дав признательные показания. По данным следствия, Селиванов вместе с двумя другими сотрудниками правоохранительных органов в течение двух лет передавал служебную информацию Telegram-каналу Baza в обмен на взятки.
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ПроисшествияБелгородКрасноярскАлександр СеливановГлеб ТрифоновTelegram-канал Baza
 
 
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