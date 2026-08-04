В Хабаровске пожарный и его друг спасли двух тонущих в Амуре женщин

Краткий пересказ от РИА ИИ Пожарный из Хабаровска Александр Банников и его товарищ спасли двух тонувших в реке Амур женщин.

Во время спасательной операции сильное течение создавало опасность для всех участников ситуации.

Спасенным медицинская помощь не потребовалась.

ВЛАДИВОСТОК, 4 авг – РИА Новости. Пожарный из Хабаровска и его товарищ на отдыхе спасли двух тонувших в реке Амур женщин, сообщает региональный главк Пожарный из Хабаровска и его товарищ на отдыхе спасли двух тонувших в реке Амур женщин, сообщает региональный главк МЧС РФ

В свободное от дежурства время командир отделения Первой пожарно-спасательной части МЧС России Хабаровска Александр Банников со своим знакомым с Сахалина отдыхал на Амуре в районе полуострова Заячий. Ближе к вечеру они услышали крики о помощи.

"Подбежав на берег, увидели, что две женщины и мужчина тонут и не могут выбраться из реки. Вместе с приятелем нырнули им на помощь. Течение там сильное, и пока люди боролись, пытаясь выплыть, серьезно устали, начали паниковать. Доплыв до них, мы начали потихоньку вытаскивать утопающих к берегу", - приводятся слова спасателя в сообщении.

Банников рассказал, что его в процессе серьезно притопили, но он справился и криком привел в чувство людей. "Женщине сказал, чтобы она легла на воду, расслабилась и ждала нас. В это время я пытался вытолкать к берегу мужчину. Он боролся из последних сил, уже успел нахлебаться воды, терял сознание, уходил ко дну", - отметил Банников.

Спасатель поднырнул, вытащил мужчину на поверхность, подхватил и начал тянуть его к берегу. В это время другие очевидцы кинули в реку веревку. Чтобы схватиться за нее, не хватало 2-3 метра. Пока пожарный пытался преодолеть это расстояние, мужчина опять ушел под воду. Банников нырял и искал его в мутной воде, но безуспешно.

Схватившись за веревку, сотрудник МЧС России вернулся за женщиной. Его товарищ спас вторую девушку.