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В Хабаровске пожарный и его друг спасли двух тонущих в Амуре женщин - РИА Новости, 04.08.2026
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04:11 04.08.2026 (обновлено: 04:42 04.08.2026)
В Хабаровске пожарный и его друг спасли двух тонущих в Амуре женщин

Пожарный из Хабаровска и его друг на отдыхе спасли двух тонувших в Амуре женщин

© РИА Новости / Игорь Онучин | Перейти в медиабанкРека Амур в Хабаровском крае
Река Амур в Хабаровском крае - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© РИА Новости / Игорь Онучин
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Река Амур в Хабаровском крае. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пожарный из Хабаровска Александр Банников и его товарищ спасли двух тонувших в реке Амур женщин.
  • Во время спасательной операции сильное течение создавало опасность для всех участников ситуации.
  • Спасенным медицинская помощь не потребовалась.
ВЛАДИВОСТОК, 4 авг – РИА Новости. Пожарный из Хабаровска и его товарищ на отдыхе спасли двух тонувших в реке Амур женщин, сообщает региональный главк МЧС РФ.
В свободное от дежурства время командир отделения Первой пожарно-спасательной части МЧС России Хабаровска Александр Банников со своим знакомым с Сахалина отдыхал на Амуре в районе полуострова Заячий. Ближе к вечеру они услышали крики о помощи.
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"Подбежав на берег, увидели, что две женщины и мужчина тонут и не могут выбраться из реки. Вместе с приятелем нырнули им на помощь. Течение там сильное, и пока люди боролись, пытаясь выплыть, серьезно устали, начали паниковать. Доплыв до них, мы начали потихоньку вытаскивать утопающих к берегу", - приводятся слова спасателя в сообщении.
Банников рассказал, что его в процессе серьезно притопили, но он справился и криком привел в чувство людей. "Женщине сказал, чтобы она легла на воду, расслабилась и ждала нас. В это время я пытался вытолкать к берегу мужчину. Он боролся из последних сил, уже успел нахлебаться воды, терял сознание, уходил ко дну", - отметил Банников.
Спасатель поднырнул, вытащил мужчину на поверхность, подхватил и начал тянуть его к берегу. В это время другие очевидцы кинули в реку веревку. Чтобы схватиться за нее, не хватало 2-3 метра. Пока пожарный пытался преодолеть это расстояние, мужчина опять ушел под воду. Банников нырял и искал его в мутной воде, но безуспешно.
Схватившись за веревку, сотрудник МЧС России вернулся за женщиной. Его товарищ спас вторую девушку.
Спасенным медицинская помощь не потребовалась.
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Хорошие новостиПроисшествияРоссияХабаровскАмур (река)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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