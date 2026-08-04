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В Перми вспыхнул пожар на производственном объекте - РИА Новости, 04.08.2026
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17:48 04.08.2026 (обновлено: 17:56 04.08.2026)
В Перми вспыхнул пожар на производственном объекте

На производственном объекте в Перми загорелась емкость с дизельным топливом

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной охраны МЧС РФ
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Перми вспыхнул пожар на производственном объекте на улице Соликамская.
  • Горение происходит в емкости с дизельным топливом, площадь пожара уточняется, к тушению привлечены 64 человека и 16 единиц техники.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Пожар возник на производственном объекте в Перми, происходит горение емкости с дизельным топливом, площадь пожара уточняется, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"В Перми огнеборцы МЧС ликвидируют пожар на производственном объекте. Пожар произошел по адресу: улица Соликамская", - говорится в сообщении.
Уточняется, что происходит горение емкости с дизельным топливом. Площадь пожара уточняется. К тушению привлечены 64 человека и 16 единиц техники.
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ПроисшествияПермьРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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