В Перми вспыхнул пожар на производственном объекте

Краткий пересказ от РИА ИИ В Перми вспыхнул пожар на производственном объекте на улице Соликамская.

Горение происходит в емкости с дизельным топливом, площадь пожара уточняется, к тушению привлечены 64 человека и 16 единиц техники.

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Пожар возник на производственном объекте в Перми, происходит горение емкости с дизельным топливом, площадь пожара уточняется, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

"В Перми огнеборцы МЧС ликвидируют пожар на производственном объекте. Пожар произошел по адресу: улица Соликамская", - говорится в сообщении.