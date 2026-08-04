В Турции вспыхнул лесной пожар в курортной провинции Мугла

Краткий пересказ от РИА ИИ В курортной турецкой провинции Мугла вспыхнул лесной пожар, который распространился с сельскохозяйственных угодий на лесной массив.

К тушению пожара в районе квартала Кадыкей округа Ятаган привлечены авиация и наземные службы.

АНКАРА, 4 авг - РИА Новости. Лесной пожар вспыхнул в курортной турецкой провинции Мугла, огонь распространился с сельскохозяйственных угодий на лесной массив, к тушению привлечены авиация и наземные службы, передал телеканал Лесной пожар вспыхнул в курортной турецкой провинции Мугла, огонь распространился с сельскохозяйственных угодий на лесной массив, к тушению привлечены авиация и наземные службы, передал телеканал Habertürk

По данным Habertürk, возгорание произошло в районе квартала Кадыкей округа Ятаган. Причина возникновения пожара пока не установлена.

« "Пожар, начавшийся на сельскохозяйственных землях, под воздействием сильного ветра быстро перекинулся на лесной массив. На месте продолжается тушение с воздуха и земли", — сообщил телеканал.

В настоящее время пожарные и лесные службы продолжают борьбу с огнем, пытаясь не допустить его дальнейшего распространения.